Назвали дієту, яка підвищує ефективність лікування раку

Низько вуглеводна кетогенна дієта з високим вмістом жирів підвищує ефективність ліків проти раку. Таке відкриття має важливе значення для клінічних досліджень протиракових препаратів нового покоління.

New Atlas пише про дослідження ефективності кето-дієти та чому жирна їжа допоможе побороти рак.

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Кетогенна дієта – важливий момент лікування

Дієта відрізняється малим вмістом вуглеводів і підвищеною жирністю, що вважають корисним для організму при деяких захворюваннях.

Кетогенна дієта – що це? Кетогенна дієта – це дієта з дуже високим вмістом жиру, помірним вмістом білка і дуже низьким вмістом вуглеводів. Дотримуючись цієї дієти, 75% калорій поступають з жиру, 20% калорій з білка, і близько 5% калорій з вуглеводів.

Вчені вивчали терапевтичну дію кето-дієти на розвиток багатьох неврологічних захворювань, зокрема на перебіг аутизму, розсіяного склерозу, хвороби Паркінсона, шизофренії.



Вчені досліджували ефективність кето-дієти для онкохворих

Однак, тепер, вони вирішили випробувати кето-харчування при онкології й досягли дивовижних результатів.

Наразі проводять клінічні випробування протиракового препарату, який блокує фермент РІЗК, призначений для зупинки росту пухлини.

Однак, результати виявилися невтішними. Відключаючи РІЗК, препарат підвищував рівень інсуліну в крові. Вчені продовжили шукати спосіб модулювання рівня інсуліну.

Жирна їжа допомагає контролювати рівень інсуліну



Жирна їжа підсилює дію лікування

З’ясувалося, що кетогенна дієта, яка вже кілька років тестується як спосіб контролю за рівнем інсуліну, виявилася найефективнішим способом підвищення дії цього протиракового препарату.

Вчені також переконують, що кето-дієта може бути й шкідливою при онкології, якщо не буде залучено жодного додаткового лікування.

Дослідники протестували дієту на гризунах з різними видами раку без застосування відповідного лікування, внаслідок чого ріст пухлини або не змінювався, або навіть прискорювався.

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