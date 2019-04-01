Назвали дві причини, через які найчастіше виникає рак

Австралійські вчені зазначають: що надмірна вага та ожиріння, а також регулярне вживання алкоголю може призвести до раку молочної залози.

Вони проаналізували стан здоров’я 200 тисяч жінок, пише Medical Express. Вчені оцінили, як зміна поведінки може запобігти виникненню цього виду раку.

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Найчастішою причиною виникнення раку молочної залози у майбутньому є ожиріння. Надмірна вага може спричинити 17 тисяч випадків онкозахворювання.

Регулярне вживання алкоголю є другим найбільшим фактором – 13% випадків раку молочної залози припадає на період до менопаузи і 6% після менопаузи. Тобто, алкоголь спричинить 11 тисяч нових випадків раку протягом наступних 10 років.

За словами медиків, збільшити ризик захворювання може один алкогольний напій щодня.

Також у 7% онкологію викликали гормональні препарати, що застосовувалися під час менопаузи протягом п'ять років.

Рак молочної залози – причини виникнення рання менструація (до 12 років);

пізня менопауза;

народжування першої дитини після 35 років, або жінки, які взагалі ніколи не народжували;

наявність мастопатії (доброякісного захворювання молочної залози);

ожиріння;

цукровий діабет;

гіпертонічна хвороба;

погана екологія;

стреси;

шкідливі звички (куріння і зловживання алкоголем).

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