Назвали дві причини, через які найчастіше виникає рак

589 Читать новость на русском
Через що найчастіше виникає рак
Через що найчастіше виникає рак / unsplash.com

Австралійські вчені зазначають: що надмірна вага та ожиріння, а також регулярне вживання алкоголю може призвести до раку молочної залози.

Вони проаналізували стан здоров’я 200 тисяч жінок, пише Medical Express. Вчені оцінили, як зміна поведінки може запобігти виникненню цього виду раку.

Читайте також: Як людям з діабетом схуднути та покращити самопочуття

Найчастішою причиною виникнення раку молочної залози у майбутньому є ожиріння. Надмірна вага може спричинити 17 тисяч випадків онкозахворювання.

Регулярне вживання алкоголю є другим найбільшим фактором – 13% випадків раку молочної залози припадає на період до менопаузи і 6% після менопаузи. Тобто, алкоголь спричинить 11 тисяч нових випадків раку протягом наступних 10 років.

via GIPHY

За словами медиків, збільшити ризик захворювання може один алкогольний напій щодня.

Також у 7% онкологію викликали гормональні препарати, що застосовувалися під час менопаузи протягом п'ять років.

 
Рак молочної залози – причини виникнення
  • рання менструація (до 12 років);
  • пізня менопауза;
  • народжування першої дитини після 35 років, або жінки, які взагалі ніколи не народжували;
  • наявність мастопатії (доброякісного захворювання молочної залози);
  • ожиріння;
  • цукровий діабет;
  • гіпертонічна хвороба;
  • погана екологія;
  • стреси;
  • шкідливі звички (куріння і зловживання алкоголем).

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Вибори президента України-2019: хто стане наступним президентом
сьогодні
176039
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Онкозахворювання
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Підлітки-вейпери: що потрібно знати про шкоду електронних сигарет
31 березня 17:41 Підлітки-вейпери: що потрібно знати про шкоду електронних сигарет
Олександр Бевза 4581
Як вберегти психічне здоров'я під час виборів
31 березня 10:30 Як вберегти психічне здоров'я під час виборів
Олександр Бевза 1128
Як виявити рак на ранніх стадіях: календар обстежень
28 березня 21:41 Як виявити рак на ранніх стадіях: календар обстежень
2087
Скільки українців помирають від раку: страшна статистика
28 березня 14:27 Скільки українців помирають від раку: страшна статистика
1209
Епідемія туберкульозу в Україні: чому за 20 років проблема не подолана
24 березня 10:48 Епідемія туберкульозу в Україні: чому за 20 років проблема не подолана
Ірина Полицька 3337
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук