Назвали фактор, від якого можуть залежати шанси на одужання від коронавірусу

Вчені порівняли дані по захворюваності і смертності в різних містах Китаю і прийшли до висновку про потенційний вплив селену на перебіг COVID-19. Основним джерелом цього життєво важливого мікроелемента є раціон. Відомо, що селен впливає на роботу імунної системи та тяжкість деяких вірусних захворювань.

Про це повідомила міжнародна група вчених, про це пише University of Surrey.

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Рівень селену в організмі впливає на перебіг захворювання COVID-19

Дослідження показує потенційний зв'язок між рівнем селену в організмі пацієнтів з COVID-19 і показниками лікування і смертності від коронавірусної інфекції.

Команда провела аналіз медичних даних пацієнтів з COVID-19 в різних провінціях Китаю, який з огляду на географічних відмінностей в складі ґрунту має як найнижчі показники споживання селену, так і найвищі. Рівень мікроелемента в ґрунті впливає на кількість селену в харчовому ланцюгу. Основним джерелом селену для людини є його раціон.

З попередніх досліджень відомо, що рівень селену в організмі впливає на тяжкість деяких вірусних захворювань. Наприклад, у людей з ВІЛ селен уповільнює наступ термінальної стадії СНІДу.

Селен – що це? Селен – це важливий мікроелемент, який бере участь у функціонуванні всього організму. Він входить до складу сполук, які є антиоксидантами (вітаміни А, С, Е), адже захищає клітини від вільних радикалів.

Як проводили дослідження

Дослідники порівняли дані по статусу селену в різних провінціях Китаю, щоб простежити взаємозв'язок з перебігом COVID-19. У місті Енші в провінції Хубей рівень споживання селену серед населення найвищий в Китаї. Там показник швидкого одужання від COVID-19 був в три рази вище, ніж в середньому по всім іншим містам в провінції.

Потім вчені проаналізували статистику в провінції Хэйлунцзян, де споживання селену низьке. Рівень смертності від COVID-19 там виявився майже в 5 разів вище, ніж в середньому в інших провінціях за межами Хубей.

Є значна кореляція між статусом селену і перебігом COVID-19, проте важливо поки не перебільшувати висновки,

– заявила співавтор дослідження Кейт Беннет з Університету Суррея.

Робота вчених має ряд обмежень, тому для остаточних висновків необхідні більш ретельні дослідження.



Перебіг захворювання COVID-19/Інфографіка 24 Каналу

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