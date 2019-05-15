Назвали фактор, який прискорює старіння у шість разів

Дослідники з США дійшли до висновку, що напружена робота та навчання, яке збільшує рівень стресу в організмі, скорочує довжину теломерів та призводить до клітинного старіння.

У дослідження Intern Health Study, яке проводилося в Мічиганському університеті, взяли участь 250 інтернів, пише MedicalXpress.

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Теломери – що це? Це ділянки ДНК, які захищають клітину від пошкодження під час ділення. Скорочення довжини теломери означає старіння клітини.

Вчені виміряли довжину теломери до початку навчання та після закінчення.

Виявилося, що під час напруженого навчання старіння ДНК прискорюється приблизно в 6 разів. Негативний ефект залежить і від тривалості занять.

У середньому всі інтерни в дослідженні заявили, що вони працювали в середньому 64,5 години на тиждень. Дослідження показало, що чим більше працювали інтерни, тим швидше їхні теломери скорочувалися.

Подібний зв'язок може спостерігатися у людей інших професій, а також при ситуаціях, в яких людина піддається тривалому стресу протягом декількох тижнів або місяців.

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