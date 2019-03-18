Назвали головні помилки жінок у сексі

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5 помилок жінки у сексі
5 помилок жінки у сексі / bornrealist.com

Кожна жінка в житті робила хоча б одну помилку в ліжку, за яку доводилося червоніти. Важливо, щоб ці помилки не повторювалися.

Сексолог психолог Катерина Федорова назвала 5 основних помилок жінки у сексі.

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Помилка 1. Спогади про колишніх

Немає гіршої ситауції ніж тоді, коли жінка починає згадувати своїх колишніх під час сексу. Іноді, намагаючись похвалити, ми порівнюємо. Але чоловік в цей момент бачить не похвалу, а образ того, хто був раніше.

Помилка 2. Гострі питання

Вони можуть виникати, як в процесі, так і після. Психолог радить жінкам, яким потрібно поговорити про щось важливе, не робити це під час сексу. І краще – поза межами спальні. Адже так вони просто вбивають у чоловіка бажання продовжуватися займатися сексом.

5 помилок жінки у сексі
5 помилок жінки у сексі

Помилка 3. "А повторити?"

Після сексу деякі жінки хочуть продовження. Але вони забувають те, що на перевантаження потрібен час. Кожен чоловік по-різному може відреагувати на це. У більшості, чим більше жінка тисне – тим менше бажання.

Помилка 4. Секс під час футболу

Якщо ваш чоловік затятий уболівальник, то, відволікаючи його під час дуже серйозного матчу, ви ризикуєте. Ризикуєте тим, що він вибере футбол. Це стосується взагалі всіх найулюбленіших занять чоловіки.

Помилка 5. Комплекси

Приховувати своє тіло в ліжку, щонайменше, нерозумно. Ви вже там, ви разом, чоловік має гостре бажання вами опанувати – куди вже соромитися? Сексолог радить забути про комплекси та насолоджуватися моментом.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Психологія Секс
Джерело: 24 Канал
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