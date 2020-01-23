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Назвали головний фактор успішного відновлення після операцій

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Як пришвидшити процес реабілітації після операції / unsplash.com

Вчені зі США зробили несподівані висновки про вплив біоритмів організму на ефективність лікарських препаратів, які приймають пацієнти після хірургічного втручання. Ключовим фактором є час їх прийому.

Вчені з Університету Макгілла виявили, що гени добових ритмів визначають ефективність дії медичних препаратів. Висновки дослідників означають, що час прийому протизапальних препаратів відіграє вирішальну роль під час реабілітації.

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Кращий ефект може бути досягнутий під час активних періодів біологічного годинника людини – в першій половині дня,
– довели вчені.

Суть дослідження

Висновкам передували дослідження двох груп пацієнтів, які проходили реабілітацію після перелому гомілки. Першій групі учасників давали протизапальні препарати вранці, а другій – впродовж дня. Реабілітація першої групи добровольців пройшла значно швидше, а показники відновлення кісток були вище.


Час прийому препарату ключовий фактор терапії/Фото:Unsplash

До того ж, вчені виявили відмінності в експресії понад 500 генів, що були пов'язані з процесами відновлення кісткової тканини.

Ранковий прийом протизапальних препаратів надає зовсім інший ефект на організм людини в порівняні з хаотичним прийманням ліків,
– резюмували автори дослідження.

Ймовірною причиною уповільненого відновлення в другій групі є робота остеобластів, що відновлюють пошкоджену кісткову тканину в другій половині дня і вночі.

Запальні післяопераційні процеси – частина реабілітації. Одні реакції сприяють швидкому відновленню тканин, в той час інші – надають руйнівний ефект для організму.

Відтак, важливо допомагати організму тим, щоб приймати ліки в потрібний час, не порушуючи внутрішні механізми відновлення.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Здорове життя
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