Назвали головний фактор успішного відновлення після операцій

Вчені зі США зробили несподівані висновки про вплив біоритмів організму на ефективність лікарських препаратів, які приймають пацієнти після хірургічного втручання. Ключовим фактором є час їх прийому.

Вчені з Університету Макгілла виявили, що гени добових ритмів визначають ефективність дії медичних препаратів. Висновки дослідників означають, що час прийому протизапальних препаратів відіграє вирішальну роль під час реабілітації.

Читайте також: Які популярні ліки можуть викликати гастрит

Кращий ефект може бути досягнутий під час активних періодів біологічного годинника людини – в першій половині дня,

– довели вчені.

Суть дослідження

Висновкам передували дослідження двох груп пацієнтів, які проходили реабілітацію після перелому гомілки. Першій групі учасників давали протизапальні препарати вранці, а другій – впродовж дня. Реабілітація першої групи добровольців пройшла значно швидше, а показники відновлення кісток були вище.



Час прийому препарату ключовий фактор терапії/Фото:Unsplash

До того ж, вчені виявили відмінності в експресії понад 500 генів, що були пов'язані з процесами відновлення кісткової тканини.

Ранковий прийом протизапальних препаратів надає зовсім інший ефект на організм людини в порівняні з хаотичним прийманням ліків,

– резюмували автори дослідження.

Ймовірною причиною уповільненого відновлення в другій групі є робота остеобластів, що відновлюють пошкоджену кісткову тканину в другій половині дня і вночі.

Запальні післяопераційні процеси – частина реабілітації. Одні реакції сприяють швидкому відновленню тканин, в той час інші – надають руйнівний ефект для організму.

Відтак, важливо допомагати організму тим, щоб приймати ліки в потрібний час, не порушуючи внутрішні механізми відновлення.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.