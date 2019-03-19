Назвали хворобу, яка виникає через тяжку розумову працю

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Діабет другого типу може виникати через тяжку розумову працю
Діабет другого типу може виникати через тяжку розумову працю / unsplash.com

Французькі дослідники виявили, що у тих жінок, які оцінювали свою роботу як розумово тяжку, ризик розвитку діабету другого типу значно вищий, ніж в інших жінок.

В експерименті взяли участь понад 70 тисяч жінок, пише European Journal of Endocrinology.

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Дослідники з Університету Париж-Сакле спостерігали за ними протягом 19 років.

Протягом періоду спостережень діабет другого типу зареєстрували у 4187 учасниць. Вчені з'ясували, що серед жінок, які оцінювали свою роботу як "розумово важку", ризик розвитку діабету був на 54% вищий, ніж серед жінок, які оцінили свою роботу значно нижче.

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Цей зв'язок спостерігався незалежно від інших факторів, включаючи нездоровий спосіб життя, сімейну історію захворювання, куріння і фізичну активність. При цьому вчені виявили взаємозв'язок між індексом маси тіла і важкою розумовою працею. Цей зв'язок був сильнішим серед жінок без зайвої ваги.

На думку вчених, результати експерименту свідчать про згубний вплив стресу на жіночий організм.

 
Діабет 2-типу – що це?

Або ж інсулінозалежний діабет. Це хронічне захворювання, при якому порушується обмін речовин. В крові збільшується вмісту глюкози (гіперглікемія ), що відбувається внаслідок нестачі вироблення інсуліна. Тобто, клітини організму стають несприйнятливими до гормону інсуліну.

 
Висновок фахівців: важку розумову працю (принаймні, серед жінок) можна вважати незалежним чинником ризику розвитку діабету другого типу. За словами дослідників головну роль в профілактиці діабету другого типу є підтримка співробітників під час роботи.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія Лікування Діабет
Джерело: 24 Канал
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