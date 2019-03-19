Назвали хворобу, яка виникає через тяжку розумову працю
Французькі дослідники виявили, що у тих жінок, які оцінювали свою роботу як розумово тяжку, ризик розвитку діабету другого типу значно вищий, ніж в інших жінок.
В експерименті взяли участь понад 70 тисяч жінок, пише European Journal of Endocrinology.
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Дослідники з Університету Париж-Сакле спостерігали за ними протягом 19 років.
Протягом періоду спостережень діабет другого типу зареєстрували у 4187 учасниць. Вчені з'ясували, що серед жінок, які оцінювали свою роботу як "розумово важку", ризик розвитку діабету був на 54% вищий, ніж серед жінок, які оцінили свою роботу значно нижче.
Цей зв'язок спостерігався незалежно від інших факторів, включаючи нездоровий спосіб життя, сімейну історію захворювання, куріння і фізичну активність. При цьому вчені виявили взаємозв'язок між індексом маси тіла і важкою розумовою працею. Цей зв'язок був сильнішим серед жінок без зайвої ваги.
На думку вчених, результати експерименту свідчать про згубний вплив стресу на жіночий організм.
Або ж інсулінозалежний діабет. Це хронічне захворювання, при якому порушується обмін речовин. В крові збільшується вмісту глюкози (гіперглікемія ), що відбувається внаслідок нестачі вироблення інсуліна. Тобто, клітини організму стають несприйнятливими до гормону інсуліну.
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