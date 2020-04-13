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Назвали, коли можлива друга хвиля зараження COVID-19

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Друга хвиля коронавірусу / Unsplash

Спеціаліст з Шанхая упевнений, що повністю перемогти хворобу не вдасться, а після повернення холодної погоди ситуація знову може погіршитися.

Друга хвиля поширення коронавірусної інфекції настане в листопаді. Таку думку в інтерв'ю висловив керівник групи експертів з лікування пневмонії в Шанхаї Чжан Веньхун, повідомляє видання Sina.

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Спеціаліст пояснив свою позицію тим, що коронавірус більше пристосований до низьких температур, а тому є ймовірність, що взимку буде поширюватися швидше.

При цьому Чжан Веньхун висловив упевненість, що наступна хвиля буде не такою стрімкою. Основні проблеми, за його словами, можуть виникнути в країнах Африки та Південної Америки. Там система охорони здоров'я не володіє достатніми ресурсами для боротьби з хворобою.

Раніше спеціаліст припустив, що глобальне поширення коронавірусу припиниться ближче до червня, проте повністю перемогти хворобу в цьому році не вдасться.

коронавірус
Правда та міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Медицина Профілактика захворювань Китай Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування
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