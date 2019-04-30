Назвали користь дошлюбного сексу
Американські дослідники з медичного центру Маунт-Синай виявили, що тривалість статевого життя до настання вагітності впливає на ризик розвитку шизофренії у дитини.
У дослідженнях спостерігали за близько 90 тисячами дітей, які народжені в 1964-1976 роках в одному з районів Єрусалиму, пише Schizophrenia Research.
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Виявилося, що якщо батьки були одружені менш ніж два років, що відповідало приблизно року незахищеного сексу до настання вагітності, ризик розвитку шизофренії у дитини зростав на 50%, а в шлюбах тривалістю 2-4 роки на 30%.
Чим тривалішим був шлюб, тим нижче був і ризик розвитку шизофренії. Дослідження виявило: на кожні 5 років шлюбу припадало зниження ризику шизофренії на 14%.
При цьому чим старше був чоловік в парі, тим швидше в неї з'являвся дитина.
Результати дослідження свідчать про те, що у коротший період статевого життя батьків до зачаття підвищується ризик розвитку прееклампсії.
Через імунну реакцію, яка виникає через прееклампсію, збільшує схильність плода хвороб психіки.
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