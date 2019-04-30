Назвали користь дошлюбного сексу

Американські дослідники з медичного центру Маунт-Синай виявили, що тривалість статевого життя до настання вагітності впливає на ризик розвитку шизофренії у дитини.

У дослідженнях спостерігали за близько 90 тисячами дітей, які народжені в 1964-1976 роках в одному з районів Єрусалиму, пише Schizophrenia Research.

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Виявилося, що якщо батьки були одружені менш ніж два років, що відповідало приблизно року незахищеного сексу до настання вагітності, ризик розвитку шизофренії у дитини зростав на 50%, а в шлюбах тривалістю 2-4 роки на 30%.

Шизофренія – що це? Це психічний розлад, для якого характерні слухові галюцинації, параноя, маячні ідеї. Воно може впливати на соціальні функції людини, його працездатність. У деяких випадках людина з шизофренією може бути небезпечний для суспільства.

Чим тривалішим був шлюб, тим нижче був і ризик розвитку шизофренії. Дослідження виявило: на кожні 5 років шлюбу припадало зниження ризику шизофренії на 14%.

При цьому чим старше був чоловік в парі, тим швидше в неї з'являвся дитина.

Результати дослідження свідчать про те, що у коротший період статевого життя батьків до зачаття підвищується ризик розвитку прееклампсії.

Прееклампсія – що це? Це розвиток артеріальної гіпертензії після 20-го тижня вагітності у жінки, артеріальний тиск якої до цього часу був у нормі. Або ж виникає посилення артеріальної гіпертензії, яка існувала до 20-го тижня вагітності з супутньою протеїнурією і/або ознаками ушкодження інших органів/систем.

Через імунну реакцію, яка виникає через прееклампсію, збільшує схильність плода хвороб психіки.

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