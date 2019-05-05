Назвали користь сексу на перших побаченнях

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Секс на першому побаченні
Секс на першому побаченні / pixabay.com

Щоб підігріти інтерес потенційного партнера, чоловіки і жінки грають в недоторканих. Як виявилося, не менш популярна і дієва стратегія флірту – прямолінійність.

Сайт знайомств IllicitEncounters опитав 2000 користувачів і з'ясував, що більше половини чоловіків і жінок (58% і 56%) починали тривалі відносини з сексу на першому побаченні.

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"Якщо після сексу на першому побаченні партнер втратив до вас інтерес або почав засуджувати, ви зробили собі подарунок – позбавили себе від цієї людини", – написала колумністка Metro Ребекка Рейд.

via GIPHY

За її словами, ставлення до сексу – хороший "фільтр для відсіювання покидьків".

Нещодавно стало відомо, що одержимість сексом значно поширеніша, ніж це раніше вважалося. Від цього розладу страждають кожен 10 чоловік та кожна 12 жінка.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Секс Психологія
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