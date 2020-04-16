Назвали країну, яка найкраще бореться з коронавірусом

Експерти вважають, що Ісландія є прикладом для інших країн в боротьбі з коронавірусом.

Таку думку висловили автори дослідження, опублікованого в американському журналі New England Journal of Medicine.

Також на тему: Коронавірус в Італії: у будинках для літніх людей порушили карантинні обмеження

Вони відзначають, що перевірки на COVID-19 в країні були організовані ще 31 січня, задовго до того, як вірус отримав цю назву, а Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах пандемією. Тестування почали проводити за місяць до того, як в Ісландії був виявлений перший хворий.

Нині на коронавірус перевірили 10 відсотків населення. Правда, в реальних цифрах це вигладить не настільки масштабно – 36 тисяч з 364 тисяч осіб, що проживають в Ісландії.



Ісландія зробила найбільше тестів на душу населення / unsplash.com

Це робить країну світовим лідером з тестування на душу населення – в 10 разів більше, ніж Південна Корея, яка отримала високу оцінку за швидкі дії з тестування. Південна Корея провела 10 тестів на 1000 жителів.

Програма тестування в Ісландії допомогла уповільнити поширення коронавірусу, дозволивши органам охорони здоров'я виявляти людей, які були інфіковані та заразні, але не мали симптомів.

При позитивному результаті тесту, вони повинні були ізолювати себе вдома на 10 днів або поки не мали негативний результат на вірус. Той, хто бачився з ними, теж мав самостійно піти на карантин на два тижні.

На відміну від інших країн, Ісландія утримується від закриття дитячих садків і початкових шкіл. Середні навчальні заклади та університети закрилися 16 березня, за ними – басейни, спортивні арени, кінотеатри, бари й ресторани.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.