Назвали найбільш нетверезу націю Європи

Всесвітня організація охорони здоров'я склала рейтинг 30 європейських країн світу по вживанню чистого спирту на людину.

Найменше алкоголю п’ють у Норвегії та Італії – по 7,5 літрів на людини у рік, йдеться на сайті організації.

Читайте також: Назвали алкогольний напій, який корисний для кишечника

Литва – найбільш нетвереза нація. Середньостатистичний литовець в середньому вживає 15 літрів спирту на рік. Лише трохи від них відстали чехи. Останні щорічно випивають по 14,4 літра спирту.

На третьому місці – Німеччина. На одного німця припадає 13,4 літра алкоголю кожного року.

Литва – 15,0 л.

Чехія – 14,4 л.

Німеччина – 13,4 л.

Ірландія і Люксембург – 13,0 л.

Латвія – 12,9 л.

Болгарія – 12,7 л.

Румунія, Словенія, Франція – 12,6 л.

Португалія – 12,3.

Хорватія – 8,9 л.

Нідерланди – 8,7 л.

Мальта – 8,1 л.

Норвегія, Італія – 7,5 л.



Скільки літрів алкоголю споживають у Європі

Скорочення споживання алкоголю не відбувається, попри на прийнятий Європейський план дій по скороченню шкідливого вживання алкоголю з 2012 по 2020 рік.

Понад 290 тисяч людей щорічно вмирають в Європі через причини, які пов’язані з алкоголем. Надмірне вживання спиртних напоїв призводить до втрати працездатності і зниження продуктивності в цілому. Кожну четверту смерть серед молоді, пов’язують з алкоголем.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.