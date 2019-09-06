Назвали найбільш нетверезу націю Європи

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Назвали найбільш нетверезу націю Європи
Назвали найбільш нетверезу націю Європи / unsplash.com

Всесвітня організація охорони здоров'я склала рейтинг 30 європейських країн світу по вживанню чистого спирту на людину.

Найменше алкоголю п’ють у Норвегії та Італії – по 7,5 літрів на людини у рік, йдеться на сайті організації.

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Литва – найбільш нетвереза нація. Середньостатистичний литовець в середньому вживає 15 літрів спирту на рік. Лише трохи від них відстали чехи. Останні щорічно випивають по 14,4 літра спирту.

На третьому місці – Німеччина. На одного німця припадає 13,4 літра алкоголю кожного року.

Литва – 15,0 л.

Чехія – 14,4 л.

Німеччина – 13,4 л.

Ірландія і Люксембург – 13,0 л.

Латвія – 12,9 л.

Болгарія – 12,7 л.

Румунія, Словенія, Франція – 12,6 л.

Португалія – 12,3.

Хорватія – 8,9 л.

Нідерланди – 8,7 л.

Мальта – 8,1 л.

Норвегія, Італія – 7,5 л.

Скільки літрів алкоголю споживають у Європі
Скільки літрів алкоголю споживають у Європі

Скорочення споживання алкоголю не відбувається, попри на прийнятий Європейський план дій по скороченню шкідливого вживання алкоголю з 2012 по 2020 рік.

Понад 290 тисяч людей щорічно вмирають в Європі через причини, які пов’язані з алкоголем. Надмірне вживання спиртних напоїв призводить до втрати працездатності і зниження продуктивності в цілому. Кожну четверту смерть серед молоді, пов’язують з алкоголем.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Алкоголь ВООЗ Статистика
Джерело: Здоров'я 24
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