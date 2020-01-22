Назвали найідеальнішу вакцину, яку потрібно зробити кожному

Експерти називають вакцину від папіломавірусу людини майже досконалою. Аналіз показав, що її результативність у захисті від вірусів, що викликають рак шийки матки, члена, горла та рота становить 99,8%.

Вчені Королівського коледжу Лондона оцінили ефективність вакцин, які нині застосовуються від папіломавірусу людини.

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Виявилося, що цей показник наближається до 100%. Такими є результати досліджень за участю понад 60 мільйонів осіб, за якими спостерігали протягом 8 років. В Англії та деяких інших країнах світу ці вакцини проводяться в обов'язковому порядку дівчаткам підліткового віку, а з деяких пір і хлопчикам, оскільки встановлено, що папіломавірус людини викликає не тільки пухлини шийки матки, але і рак горла, а також порожнини рота.

Експерти щиро сподіваються, що ця майже повністю досконала імунізація допоможе протягом 80 років позбавити країну від раку шийки матки повністю. Ступінь ефективності вакцини від ВПЛ, за оцінкою експертів Королівського коледжу, становить 99,8%.

Це набагато перевищує найоптимістичніші очікування вчених, які активно закликали до масової імунізації населення. Вакцина була розроблена для захисту від вірусів ВПЛ типу 6, 11, 16 і 18.

Типи 16 і 18 викликають в тій же самій Великобританії понад 70% всіх випадків пухлин шийки матки, а типи 6 і 11 - понад 90% випадків генітального герпесу. Вакцина дає захист від обох хвороб.



Вакцина від вірусу папіломи дуже ефективна \ unsplash.com

В цілому, дослідники проаналізували 65 наукових робіт, які спостерігали за ефективністю вакцин в 14 країнах. До початку цього дослідження в розпорядженні його авторів були дані по ефективності вакцини в лабораторних умовах, але зазвичай ці показники розходяться з результатами, які показують дієвість того чи іншого препарату в реальному світі.

Кому та коли варто робити вакцину проти ВПЛ?

Вакцинувати від ВПЛ можна від 9-річного віку (і дівчаток, і хлопчиків). Вакцинувати дорослих або своїх дітей потрібно у медичній установі, після консультації з лікарем.

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В Україні використовують вакцину "Церварікс". Можлива 2- або 3-дозова вакцинація. Дводозову використовують у віці з 9 до 14 років з проміжком у пів року. Після 15 років, до початку статевого життя, потрібно ввести вже 3 дози вакцини.

Якщо статеве життя вже розпочалося, тоді перед щепленням потрібно обов’язково здати аналіз на виявлення папіломавірусу. Якщо ВПЛ виявлять, тоді спочатку слід пройти курс лікування, а потім зробити повторне обстеження і вже тоді – вакцинуватись.

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