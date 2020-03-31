Назвали найкомфортнішу температуру для розвитку коронавірусу

Вчені з Університету Гонконгу назвали температуру, при якій коронавірус особливо активний.

Результати дослідження опубліковані на порталі medRxiv.

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Яка температура найсприятливіша для коронавірусу?

За даними дослідників, найкращою для коронавірусу SARS-CoV-2 виявилася температура близько чотирьох градусів вище нуля. Якщо не проводити дезінфекцію, то в таких умовах він може прожити до 14 днів.

При цьому коронавірус не може переносити високі температури – при 70 градусах він стає неактивним протягом п'яти хвилин.

На яких поверхнях найдовше живе коронавірус?

Крім того, гонконзькі вчені з'ясували, на яких поверхнях коронавірус може залишатися активним найдовше.

На папері він дезактивується вже через три години, на одязі та обробленому дереві "живе" до двох днів, на склі – чотири, на пластику – до семи днів.

Настільки ж довго – сім днів – коронавірус може залишатися на поверхні медичних масок. У зв'язку з цим вчені закликали до ретельної дезінфекції медичного приладдя.



За яких умов виживає коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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