24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Назвали найкомфортнішу температуру для розвитку коронавірусу

- Читать новость на русском
Які температурні умови найкращі для коронавірусу / Unsplash

Вчені з Університету Гонконгу назвали температуру, при якій коронавірус особливо активний.

Результати дослідження опубліковані на порталі medRxiv.

Також на тему: Коли людина, хвора на коронавірус, є найзаразнішою

Яка температура найсприятливіша для коронавірусу?

За даними дослідників, найкращою для коронавірусу SARS-CoV-2 виявилася температура близько чотирьох градусів вище нуля. Якщо не проводити дезінфекцію, то в таких умовах він може прожити до 14 днів.

При цьому коронавірус не може переносити високі температури – при 70 градусах він стає неактивним протягом п'яти хвилин.

На яких поверхнях найдовше живе коронавірус? 

Крім того, гонконзькі вчені з'ясували, на яких поверхнях коронавірус може залишатися активним найдовше.

На папері він дезактивується вже через три години, на одязі та обробленому дереві "живе" до двох днів, на склі – чотири, на пластику – до семи днів.

Настільки ж довго – сім днів – коронавірус може залишатися на поверхні медичних масок. У зв'язку з цим вчені закликали до ретельної дезінфекції медичного приладдя.


За яких умов виживає коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Новини Здоров'я Профілактика захворювань Медицина
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 06:10 Новини про коронавірус 30 березня: Степанов очолив МОЗ, у США 16 000 нових випадків за добу
Новини України 14955
сьогодні , 08:56 Скільки українців хворі на коронавірус за кордоном: свіжі дані МЗС
Лікування 20559
сьогодні , 06:50 Найбільші проблеми тільки починаються, – Фесенко про кризу в Україні
Новини України 10606
сьогодні , 13:43 Великдень у 2020 році: дата свята і традиції
Традиції 93112
сьогодні , 06:20 Кулеба назвав умови, за яких подасть у відставку
Новини України 12148
сьогодні , 11:04 На коронавірус перевірили пацієнтів із пневмонією в Івано-Франківську: 57 позитивних результатів
Лікування 8290
сьогодні , 12:54 Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
Традиції 86303
сьогодні , 10:12 Коронавірус в Україні: кількість хворих – 549
Лікування 151657
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 16:13 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
30 березня 13:49 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська
29 березня 21:30 Як витримати карантин на самоті: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
28 березня 07:30 До літа зараження COVID-19 спаде, але відновиться восени, – відверте інтерв'ю з вірусологинею
Альона Чернецька
27 березня 15:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська

Новини
Більше новин
Залиште відгук