Назвали найкращі види спорту для вашого віку

Для того, щоб заняття спортом принесли користь та задоволення, необхідно врахувати не лише смаки, а й ваш вік.

Професор фізіотерапії Джулі Бродерік з Трініті-коледжу в Дубліні назвала найкращі види спорту відповідно до віку людини, пише журнал The Conversation.

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Попри те, що спорт зменшує ризик серцево-судинних захворювань, захищає від деяких видів раку та допомагає підтримувати психічне здоров’я, вид спорт для 20-літньої людини не зовсім корисний для 60-літньої.

У дитинстві

За допомогою фізичних вправ діти можуть розвиватися, зміцнювати свої м’язи, почуватися впевненіше та покращують режим сну та бадьорості.

У цьому віці дітям важливо спробувати різні види спорту, щоб найкраще розвинути здібності людини. Тут немає обмежень у вибору виду фізичної активності. Але зважте: залишіть час на "вільну" фізичну активність, тобто, на гру в парку або на дитячому майданчику.

У підлітковому віці

У перехідному від дитинства до юності віці у дітей зазвичай зменшується інтерес до спорту. Проте саме фізична активність допоможе не лише мати гарну фізичну форму, а й зменшити стрес та позбутися страхів, які характерні для підлітків.

Найкраще для цього віку – командні види спорту. Це розширить коло спілкування підлітка, навчить його дисципліни, збереже мотивацію під час занять спортом. Якщо він не любить командні види спорту, тоді варто спробувати свої сили у плаванні, гімнастиці та легкій атлетиці.

У 20 років

За словами вчених, у цьому віці людина може досягти найкращих результатів у спорті. Можна спробувати такі види спорту як регбі, веслування, важку і легку атлетику. Краще почергово займатися аеробними та силовими вправами.



У 20 років спробуйте регбі, веслування, важку і легку атлетику

У 30 років

Зазвичай у цьому віці у людей сидяча робота та багато турбот, тому необхідно зберегти м'язи сильними, а серцево-судинну систему – здоровою.

Тому необхідно займатися короткими, але дуже інтенсивними тренуваннями. Останні відомі як високоінтенсивні інтервальні тренування (HIIT-тренування). До них можна віднести велосипед, біг, лижні перегони та плавання.

Жінкам, особливо після народження дитини, експерти радять робити вправи Кегля, які спрямовані на зміцнення і розвиток м'язів тазового дна. Намагайтеся чергувати вправи.

У 40 років

Щоб не набрати вагу у цьому віці, експерти зазначають, що силові тренування – саме те, що потрібно. Окрім цього, такі види тренувань допоможуть й сповільнити втрату м'язової маси.

Якщо ви ніколи не займалися силовими вправами, тоді почніть з гантелей, а після цього – займайтеся на силових тренажерах. Щоб зберегти серцево-судинну систему та зміцнити м’язи, почніть бігати та займіться пілатесом.



У 40 років, щоб зміцнити м’язи – займіться пілатесом

У 50 років

У цей період зменшуються фізичні здібності, тому, щоб зберегти м’язову силу, необхідно двічі на тиждень приділяти силовим вправам. Ще два тренування присвятіть кардіовправам (швидка ходьба або біг). Можна поєднати ці вправи з йогою, гімнастикою або такими, що допоможуть розвинути баланс та рівновагу.

У 60 років

У цьому віці збільшується ризик появи або загострення хронічних хвороб, тому дослідники радять займатися фізичною активністю.

Найбільше користі у цей період принесуть заняття бальними танцями. До того ж, два тренування на тиждень варто присвятити нескладним вправам на розвиток сили і гнучкості. Для цього може підійти аквааеробіка. Не варто забувати і про кардіонавантаження – часто прогулюйтеся швидким темпом.



Після 60 років двічі на тиждень займайтеся аквааеробікою

У 70 років і надалі

Щоб підтримувати когнітивні здібності людини, необхідно не забувати про прогулянки та нескладні фізичні вправи. Проте перед цим – проконсультуйтеся з лікарем. Експерти радять постійно підтримувати фізичну активність.

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