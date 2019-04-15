Назвали найкращий сніданок для людей з діабетом

Канадські вчені з Британської Колумбії назвали омлет ідеальним сніданком для хворих на діабет другого типу.

Вони вважають, що ця страва допомагає запобігти викиду цукру в кров і контролювати рівень глюкози протягом дня, пише Medical Express.

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Першого дня добровольці снідали омлетом, а другого дня – вівсяною кашею з фруктами. Інші прийоми їжі були різними.

Вчені закріпили спеціальні монітори, які контролювали рівень глюкози в крові кожні 5 хвилин. Учасники також повідомляли про почуття голоду або ж ситості і бажання з’їсти щось солодке.

Діабет – симптоми Постійне відчуття голоду.

Хронічна втома.

Сухість шкіри.

Постійна спрага.

Сповільнене загоєння ран.

Дослідники з’ясували, що сніданок з низьким вмістом вуглеводів і високим вмістом жирів (омлет) не тільки допомагає уникнути викиду цукру в кров відразу після прийому їжі, але і стабілізує рівень глюкози весь день.

За словами вчених, те, що такий сніданок може керувати рівнем глюкози протягом дня, є несподіваним для них.

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