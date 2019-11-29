Назвали найнебезпечніший антибіотик

1320 Читать новость на русском
Найнебезпечніший антибіотик / unsplash.com

На додаток до проблеми зростаючої стійкості до антибіотиків, існує також проблема небезпеки їх окремих представників. Деякі з них більше шкодять, ніж лікують. Показовий приклад – кліндаміцин.

Тому варто запитати у лікаря, чому він підібрав для вас саме ці ліки. 

Також на тему: Як правильно приймати антибіотики

Коли призначають кліндаміцин?

Кліндаміцин часто призначають людям з бактеріальними інфекціями: прищі, інфекції крові, інфекції жіночих статевих шляхів, інфекції кісток і суглобів, сепсис і інфекції легенів.

У США лікарям рекомендують призначати цей антибіотик тільки тоді, коли немає іншого виходу. Наприклад, в разі алергії на пеніцилін. Це попередження дало управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA), пише Health.News.

Кліндаміцин може викликати смертельну діарею
Кліндаміцин може викликати смертельну діарею

Чим небезпечний кліндаміцин?

Одним з найбільших ризиків є коліт – серйозне запалення внутрішньої оболонки товстої кишки. Хоча діарея є досить поширеним побічним ефектом всіх антибіотиків, цей препарат може викликати дуже важку форму діареї.

Надмірний ріст бактерії Clostridium difficile, завдяки здатності змінювати бактеріальний склад товстої кишки. Ця бактерія може створити токсин, який призводить до діареї, пов'язаної з C. difficile, або до CDAD. Це небезпечна для життя інфекція, і в цьому випадку необхідно негайно припинити прийом антибіотика.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Яку військову допомогу від США отримала Україна цієї осені: сума та обладнання
сьогодні
4679
Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Лікування Ліки Інфекція
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
26 листопада 19:47 У яких продуктах найбільше корисних жирів: відповідь експерта
Юлія Девда 1383
20 листопада 08:51 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза 31242
19 листопада 17:43 Небезпечний вірус Коксакі: симптоми та шляхи зараження
Ірина Полицька 64610
19 листопада 13:58 Вірус Коксакі в Україні у 2019: все, що відомо про хворобу
Анастасія Кушпіт 5583
18 листопада 09:51 Аутизм у дітей: що це таке, основні симптоми та до кого звертатись
Катерина Петренко 7532
Новини
Більше новин
Залиште відгук