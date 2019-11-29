Назвали найнебезпечніший антибіотик

На додаток до проблеми зростаючої стійкості до антибіотиків, існує також проблема небезпеки їх окремих представників. Деякі з них більше шкодять, ніж лікують. Показовий приклад – кліндаміцин.

Тому варто запитати у лікаря, чому він підібрав для вас саме ці ліки.

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Коли призначають кліндаміцин?

Кліндаміцин часто призначають людям з бактеріальними інфекціями: прищі, інфекції крові, інфекції жіночих статевих шляхів, інфекції кісток і суглобів, сепсис і інфекції легенів.

У США лікарям рекомендують призначати цей антибіотик тільки тоді, коли немає іншого виходу. Наприклад, в разі алергії на пеніцилін. Це попередження дало управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA), пише Health.News.



Кліндаміцин може викликати смертельну діарею

Чим небезпечний кліндаміцин?

Одним з найбільших ризиків є коліт – серйозне запалення внутрішньої оболонки товстої кишки. Хоча діарея є досить поширеним побічним ефектом всіх антибіотиків, цей препарат може викликати дуже важку форму діареї.

Надмірний ріст бактерії Clostridium difficile, завдяки здатності змінювати бактеріальний склад товстої кишки. Ця бактерія може створити токсин, який призводить до діареї, пов'язаної з C. difficile, або до CDAD. Це небезпечна для життя інфекція, і в цьому випадку необхідно негайно припинити прийом антибіотика.

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