Назвали найпоширеніші алергічні хвороби очей
З алергією в тому чи іншому вигляді стикається практично кожна сучасна людина. Алергія — це патологічний процес, що виявляється підвищеною чутливістю організму до алергенів при повторному контакті з ними.
При первинному контакті організму з алергеном відбувається сенсибілізація. А при повторному вже розвиваються симптоми алергії.
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Алергічні захворювання очей
1) контактний кон'юнктивіт, блефарит — виникають при безпосередньому контакті з алергеном при попаданні рідини, спрею (косметика, побутова хімія і т.п.) на слизову оболонку очей і шкіру повік.
- почервоніння очей,
- свербіж,
- набряк слизової і шкіри.
Перша допомога — добре промити очі проточною водою.
2) поліноз – алергічне захворювання, виникає щороку під час цвітіння рослини-алергену.
Прояви — почервоніння, свербіж, сльозотеча. Часто поєднується з нежитем, чханням і кашлем.
3) весняний катар відносять до алергічних реакцій уповільненого типу. Він виникає при підвищеній чутливості до ультрафіолетових променів.
Захворювання тривале, загострюється частіше навесні і влітку, за що і отримало свою назву. Найбільш поширене в країнах з спекотним кліматом.
Частіше хворіють хлопчики у віці від 4 -5 років до статевого дозрівання. У рідкісних випадках може починатися після статевого дозрівання. В цьому випадку зустрічається з однаковою частотою у різних статей.
У людей з обтяженим алергологічний анамнезом, тобто алергією на їжу, ліки, пил, пилок і т.п. захворювання може бути в загостренні круглий рік.
Також до розвитку весняного катару схильні люди з бронхіальною астмою, екземою, атопічним дерматитом.
- почервоніння очей,
- свербіж,
- сльозотеча,
- фотофобія (світлобоязнь)
- формування слизових плівок.
Найчастіше вражаються обидва ока, рідше одне.
Лікування алергічних захворювань очей повинен проводити офтальмолог.
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