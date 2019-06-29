Назвали найпоширеніші алергічні хвороби очей

З алергією в тому чи іншому вигляді стикається практично кожна сучасна людина. Алергія — це патологічний процес, що виявляється підвищеною чутливістю організму до алергенів при повторному контакті з ними.

При первинному контакті організму з алергеном відбувається сенсибілізація. А при повторному вже розвиваються симптоми алергії.

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Алергічні захворювання очей

1) контактний кон'юнктивіт, блефарит — виникають при безпосередньому контакті з алергеном при попаданні рідини, спрею (косметика, побутова хімія і т.п.) на слизову оболонку очей і шкіру повік.

Контактний кон'юнктивіт, блефарит – симптоми почервоніння очей,

свербіж,

набряк слизової і шкіри.

Перша допомога — добре промити очі проточною водою.

2) поліноз – алергічне захворювання, виникає щороку під час цвітіння рослини-алергену.

Прояви — почервоніння, свербіж, сльозотеча. Часто поєднується з нежитем, чханням і кашлем.

3) весняний катар відносять до алергічних реакцій уповільненого типу. Він виникає при підвищеній чутливості до ультрафіолетових променів.

Захворювання тривале, загострюється частіше навесні і влітку, за що і отримало свою назву. Найбільш поширене в країнах з спекотним кліматом.

Частіше хворіють хлопчики у віці від 4 -5 років до статевого дозрівання. У рідкісних випадках може починатися після статевого дозрівання. В цьому випадку зустрічається з однаковою частотою у різних статей.

У людей з обтяженим алергологічний анамнезом, тобто алергією на їжу, ліки, пил, пилок і т.п. захворювання може бути в загостренні круглий рік.

Також до розвитку весняного катару схильні люди з бронхіальною астмою, екземою, атопічним дерматитом.

Весняний катар – симптоми почервоніння очей,

свербіж,

сльозотеча,

фотофобія (світлобоязнь)

формування слизових плівок.

Найчастіше вражаються обидва ока, рідше одне.

Лікування алергічних захворювань очей повинен проводити офтальмолог.

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