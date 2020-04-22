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Назвали найпоширеніший шлях поширення коронавірусу

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Найпоширеніші шляхи передачі коронавірусу / Unsplash

В результаті дослідження коронавірусу науковці з'ясували, що практично єдиним способом заразитися є довге і близьке спілкування з хворим на COVID-19.

До такого висновку дійшли вчені з німецького Інституту вірусології та досліджень в області ВІЛ в Університеті Бонна, передає RTL Today.

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Вірусологи протягом останніх тижнів провели масштабне дослідження в німецькому місті Хайнсберг, де були виявлені понад 1400. Хворих і зафіксовано 46 смертей.

Вчені не змогли знайти ознак живого вірусу на поверхнях предметів.

Коли ми брали зразки з дверних ручок, телефонів або туалетів, то не змогли на їх основі культивувати вірус в лабораторії,
– повідомили науковці.

У підсумку в інституті прийшли до висновку, що ймовірність захворювання від контакту з предметами вкрай мала.

"Серйозні спалахи інфекції завжди були результатом того, що люди протягом тривалого періоду часу були близько один до одного", – сказав глава німецького інституту Хендрік Штрейк.

До схожого висновку раніше прийшов вірусолог Крістіан Дростен з берлінського університету Charité. Він заявив, що коронавірус дуже чутливий до висихання на повітрі. Тому чи не єдиним способом заразитися є крапельний шлях при безпосередньому контакті з носієм інфекції.


Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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