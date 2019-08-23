Назвали небезпечний предмет для немовляти, який купують кожні батьки

Більшість людей, коли уявляють образ дитини, переконані, що в її ліжечку чи візочку повинні бути пляшечка та дурник.

Педіатр Оля Леськів зазначає: нема потреби купувати дурника.

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Чому не варто давати дитині дурник

1. Анатомічно для правильного прикладання до грудей дитині потрібно широко відкрити рот і сосок опиняється глибоко всередині.А для смоктання дурника чи соски з пляшки дитині не треба так широко відкривати рот.

2. При смоктанні грудей і дурника працюють різні групи м'язів і при смоктанні дурника м'язи швидше втомлюються, відповідно дитина менше смокче груди. Відповідно в дитини відбувається "плутання сосків" і вона може відмовитись від грудей.

3. А ще з грудей молоко дитина видобуває сама і воно не йде однаковим потоком, часом більше часом менше, з пляшки ж потік суміші однаковий весь час.

4. Тактильний та емоційний контакт теж сприяють виробленню молока, а при годуванні пляшкою чи якщо є дурник дитина менше часу знаходиться коло мами.



Педіатр не рекомендує купувати дурник немовлятам

5. Дурник може псувати прикус. Адже соска хоч і з м'якого матеріалу виготовлена, але вона не пластична і дитина мусить пристосуватися під неї, її щелепа, м'язи, і зуби, що ростуть неправильно через наявність соски. Звідси і проблеми не тільки з прикусом, але й з функціонуванням усієї стоматологічної системи.

6. Використання дурника – це ризик виникнення шкідливої звички в майбутньому, адже дитина звикає щось мати в роті.

7. Дурник, як і будь-який сторонній об'єкт, є джерелом інфекції. Згідно з дослідженнями, у малюків, що мали дурник молочниця в роті спостерігалась двічі частіше ніж у дітей без неї.

8. А ще є ризик травмування.

Якщо дитина голодна, то погодуйте її, а як ні – то навіщо їй зайві предмети, що заважають розвитку щелепно-лицевої системи і мовленню.

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