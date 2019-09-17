Назвали небезпеку вживання знеболювального парацетамолу

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Назвали небезпеку вживання знеболювального парацетамолу
Назвали небезпеку вживання знеболювального парацетамолу / m.csid.ro

Широко поширене знеболювальне парацетамол небезпечне для вагітних. Такі висновки дослідження вчених з Брістольського університету у Великобританії.

У дослідженні взяли участь 14 тисяч дітей, інформує EurekAlert!.

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Близько 43% матерів зазначили, що вживали парацетамол до сьомого місяця вагітності для полегшення болю. Фахівці провели тести на пам'ять, коефіцієнт інтелекту, рівень дошкільного розвитку, темперамент і поведінку дітей.

Всього вчені проаналізували 135 показників. На результат не впливали сторонні соціальні фактори, а також причини, через які жінки приймали парацетамол.

Виявилося, що з 135 параметрів з прийомом парацетамолу статистично пов'язані 12, які були ознаками гіперактивності або дефіциту уваги.

Чому не варто приймати парацетамол під час вагітності
Чому не варто приймати парацетамол під час вагітності

Особливо сильно синдром гіперактивності і дефіциту уваги проявлявся після того, як діти пішли в школу.

 
Синдром дефіциту уваги та гіперактивності – що це?
Це певний тип поведінки, який супроводжується порушеннями уваги, загального розвитку, гіперактивністю. Спостерігаються такі розлади, як у дітей, так і у дорослих. У дитини є труднощі в сприйнятті інформації, концентрації уваги, імпульсивність в поведінці. Розрізняють синдром дефіциту уваги окремо і, включаючи гіперактивність.

Хлопчики були більш сприйнятливими до препарату, ніж дівчатка.

Якщо у перших ефекти проявлялися до семи років, то у других до дев'яти. До 15 років ніякого статистичного зв'язку між прийомом парацетамолу і гіперактивністю або браком уваги вже не було.

Висновок: вживання парацетамолу пов'язано з високим ризиком появи гіперактивності і дефіцитом уваги у дітей віком від 6 місяців до 11 років.

Тому експерти радять консультуватися з лікарем щодо прийому знеболювального.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я дослідження Ліки Діти Вагітність і пологи
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