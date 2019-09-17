Назвали небезпеку вживання знеболювального парацетамолу

Широко поширене знеболювальне парацетамол небезпечне для вагітних. Такі висновки дослідження вчених з Брістольського університету у Великобританії.

У дослідженні взяли участь 14 тисяч дітей, інформує EurekAlert!.

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Близько 43% матерів зазначили, що вживали парацетамол до сьомого місяця вагітності для полегшення болю. Фахівці провели тести на пам'ять, коефіцієнт інтелекту, рівень дошкільного розвитку, темперамент і поведінку дітей.

Всього вчені проаналізували 135 показників. На результат не впливали сторонні соціальні фактори, а також причини, через які жінки приймали парацетамол.

Виявилося, що з 135 параметрів з прийомом парацетамолу статистично пов'язані 12, які були ознаками гіперактивності або дефіциту уваги.



Чому не варто приймати парацетамол під час вагітності

Особливо сильно синдром гіперактивності і дефіциту уваги проявлявся після того, як діти пішли в школу.

Синдром дефіциту уваги та гіперактивності – що це? Це певний тип поведінки, який супроводжується порушеннями уваги, загального розвитку, гіперактивністю. Спостерігаються такі розлади, як у дітей, так і у дорослих. У дитини є труднощі в сприйнятті інформації, концентрації уваги, імпульсивність в поведінці. Розрізняють синдром дефіциту уваги окремо і, включаючи гіперактивність.

Хлопчики були більш сприйнятливими до препарату, ніж дівчатка.

Якщо у перших ефекти проявлялися до семи років, то у других до дев'яти. До 15 років ніякого статистичного зв'язку між прийомом парацетамолу і гіперактивністю або браком уваги вже не було.

Висновок: вживання парацетамолу пов'язано з високим ризиком появи гіперактивності і дефіцитом уваги у дітей віком від 6 місяців до 11 років.

Тому експерти радять консультуватися з лікарем щодо прийому знеболювального.

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