Назвали неочікуваний фактор, який впливає на характер дитини

Фінські вчені з Університету Турку встановили, що характер малюків пов'язаний з їх кишкової мікробіотою (різноманіття генів мікрофлори).

В рамках дослідження були вивчені зразки фекалій 303 дітей, яким виповнилося 2,5 місяці, пише журнал Brain, Behavior, and Immunity.

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Крім цього, матері малюків відповіли на питання, що стосуються їх поведінки та темпераменту.

В результаті з'ясувалося, що найрідше негативні емоції висловлювали діти з різноманітною мікрофлорою.

Наприклад, з вираженням позитивних емоцій було пов'язано дуже багато бактерій Bifidobacterium і Streptococcus, а також низька кількість бактерій Atopobium.

Тим часом бактерії виду Erwinia, Rothia і Serratia відповідали за негативні емоційні прояви.

Таким чином, вченим вдалося виявити зв'язок між мікробіотою і нервовою системою, яка проявляється вже з дитячого віку.

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