Назвали неочікувано найбрудніше місце у ванній кімнаті

Фахівці виявили, що найбільше мікробів у ванній кімнаті збирається не на змивному бачку чи сидінні унітазу, а на душовій шторці або душових дверцятах.

Шторка для душу – найбрудніше місце у ванній кімнаті, повідомляє SafeHome.

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Вчені стверджують, що шторка для душу містить у 60 разів більше бактерій, ніж обідок унітазу, та має такі штами бактерій, як грамнегативні стрижні та грампозитивні стрижні.

Автори дослідження кажуть, що більшість грамнегативних стрижнів шкідливі для людини й можуть навіть викликати стійкість до антибіотиків.



Дверцята для душу – найбрудніше місце у вбиральні / Unsplash

Річ у тім, що якщо у квартирі чи будинку туалет та душова розміщені в одній кімнаті, то бактерії з фекалій легко розпилюються від туалету до завіси. Після того, як ці мікроби збираються на шторі, вони розмножуються у жаркому, вологому та темному середовищі, після чого можуть викликати алергічну реакцію, кашель та проблеми з диханням.

Вчені кажуть, що боротися з цим легко – тримайте кришку унітазу опущеною під час змивання, а також регулярно чистість або періть душову завісу.

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