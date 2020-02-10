24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Назвали неочікувано найбрудніше місце у ванній кімнаті

225 Читать новость на русском
Найбрудніше місце у ванній / unsplash.com

Фахівці виявили, що найбільше мікробів у ванній кімнаті збирається не на змивному бачку чи сидінні унітазу, а на душовій шторці або душових дверцятах.

Шторка для душу – найбрудніше місце у ванній кімнаті, повідомляє SafeHome.

До теми: Де вдома збирається найбільше бактерій – відповідь мікробіологів

Вчені стверджують, що шторка для душу містить у 60 разів більше бактерій, ніж обідок унітазу, та має такі штами бактерій, як грамнегативні стрижні та грампозитивні стрижні.

Автори дослідження кажуть, що більшість грамнегативних стрижнів шкідливі для людини й можуть навіть викликати стійкість до антибіотиків.


Дверцята для душу – найбрудніше місце у вбиральні / Unsplash

Річ у тім, що якщо у квартирі чи будинку туалет та душова розміщені в одній кімнаті, то бактерії з фекалій легко розпилюються від туалету до завіси. Після того, як ці мікроби збираються на шторі, вони розмножуються у жаркому, вологому та темному середовищі, після чого можуть викликати алергічну реакцію, кашель та проблеми з диханням.

Вчені кажуть, що боротися з цим легко – тримайте кришку унітазу опущеною під час змивання, а також регулярно чистість або періть душову завісу.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Головні новини 9 лютого: вперше коронавірусом заразився українець, негода вдарила по Європі
сьогодні
2409
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я дослідження Профілактика захворювань
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
9 лютого 17:43 Чи загрожує українцям новий коронавірус з Китаю
Анастасія Кушпіт 7936
7 лютого 16:30 Як не купити фальсифіковані ліки та що робити, якщо це сталося
Олександр Бевза 1370
6 лютого 18:00 Жіноче обрізання: як та для чого знущаються над тілом та чому це неприпустимо
Анастасія Кушпіт 5055
4 лютого 16:47 Як не захворіти на рак: поради провідного онколога
Олександр Бевза 18638
4 лютого 11:00 Діагноз "рак": як сприйняти та підтримати
Олександр Бевза 2415
Новини
Більше новин
Залиште відгук