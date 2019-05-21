Назвали неочікувану користь кави

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Назвали неочікувану користь кави
Назвали неочікувану користь кави / unsplash.com

Вчені Техаського університету в США з’ясували, що кава добре впливає на кишківник, вона підвищує рухливість м'язів і пригнічує ріст бактерій.

Дослідники давали гризунам звичайну каву та каву без кофеїну протягом трьох днів, пише EurekAlert!.

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Впродовж цього часу вони стежили за змінами з в мікробному складі фекальних мас гризунів. Виявилося, що загальна кількість бактерій зменшувалася. Крім того, вплив 1,3% і 3% розчином кави на культури кишкових мікроорганізмів в чашках Петрі також пригнічувало ріст бактерій.

Після вживання кави у щурів м'язи в нижніх відділах товстого кишківника краще скорочувалися.

Напій стимулював реакцію м'язів при безпосередньому впливі на тканини в лабораторних умовах. Кава без кофеїну мала схожий ефект, що й звичайна кава.

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Вчені переконані, що кава буде корисною при лікуванні післяопераційного закрепу та кишкової непрохідності. Але попри це, необхідно провести додаткові дослідження щоб визначити, чи сприяє кава нормальній мікробіоті кишківника чи патогенній.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Шлунково-кишковий тракт
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