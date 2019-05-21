Назвали неочікувану користь кави

Вчені Техаського університету в США з’ясували, що кава добре впливає на кишківник, вона підвищує рухливість м'язів і пригнічує ріст бактерій.

Дослідники давали гризунам звичайну каву та каву без кофеїну протягом трьох днів, пише EurekAlert!.

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Впродовж цього часу вони стежили за змінами з в мікробному складі фекальних мас гризунів. Виявилося, що загальна кількість бактерій зменшувалася. Крім того, вплив 1,3% і 3% розчином кави на культури кишкових мікроорганізмів в чашках Петрі також пригнічувало ріст бактерій.

Після вживання кави у щурів м'язи в нижніх відділах товстого кишківника краще скорочувалися.

Напій стимулював реакцію м'язів при безпосередньому впливі на тканини в лабораторних умовах. Кава без кофеїну мала схожий ефект, що й звичайна кава.

Вчені переконані, що кава буде корисною при лікуванні післяопераційного закрепу та кишкової непрохідності. Але попри це, необхідно провести додаткові дослідження щоб визначити, чи сприяє кава нормальній мікробіоті кишківника чи патогенній.

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