Назвали неочікувану користь спеки

Німецькі вчені з'ясували, що під час спеки у жінок спостерігається збільшення продуктивності праці.

У дослідженні експертів з Університету Південної Каліфорнії взяли участь 542 студенти, де меншу частину становили жінки, пише журнал PLOS One.

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Вони при різній температурі повітря проходили низку тестів на когнітивні, математичні і вербальні здібності.

Температура в ході експерименту змінювалася з 16 градусів до 32 градусів Цельсія. Учасники складали двозначні числа без калькулятора, складали слова з випадкового набору букв протягом п'яти хвилин і вирішували логічні завдання.

Показано, що жінки краще справлялися з поставленими завданнями при високій температурі, а чоловіки — при низькій.

При підвищенні температури чоловіки краще виконували логічні вправи.

За словами вчених, це показує, що домогтися оптимальної продуктивності праці можна при високій температурі повітря в офісі, ніж при поточних стандартах.

Дослідники рекомендують підтримувати на робочому місці температуру близько 24°C. При ній чоловіча продуктивність падає не дуже низько, а жіноча піднімається досить високо.

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