Назвали непримітні симптоми раку мозку
Рак на ранніх стадіях не має жодних яскраво виражених симптомів. Якщо говорити про рак мозку, то більшість хворих на рак мозку помічали щось дивне у своїй поведінці, проте не звертали на це уваги.
Дослідження Королівського коледжу Лондона перерахувало ранні симптоми раку мозку, пише журнал PLOS One.
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Хворі на рак мозку перерахували симптоми, які вони не сприймали серйозно на початку хвороби:
• проблеми з пам'яттю,
• схильність до втрати рівноваги,
• незграбність,
• погіршення зору,
• сонливість,
• ускладнена мова ("заплітається язик"),
• підвищена стомлюваність.
Один з симптомів раку мозку – підвищена втома
Зазвичай більшість людей пов’язували ці симптоми з природним старінням організму і не поспішали звертатися до медиків.
Попри це, більшість учасників зверталися до лікарів вже після того, як у них виникли підозри на інсульт чи деменцію.
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