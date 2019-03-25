Назвали непримітні симптоми раку мозку

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Непримітні симптоми раку мозку
Непримітні симптоми раку мозку / awhealthcare.com

Рак на ранніх стадіях не має жодних яскраво виражених симптомів. Якщо говорити про рак мозку, то більшість хворих на рак мозку помічали щось дивне у своїй поведінці, проте не звертали на це уваги.

Дослідження Королівського коледжу Лондона перерахувало ранні симптоми раку мозку, пише журнал PLOS One.

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Рак мозку – причини виникнення
Він виникає через аномальне ділення клітин, які до переродження були нормальними складовими самої тканини мозку, лімфатичної тканини, кровоносних судин, черепних нервів, мозкових оболонок, черепа, гіпофіза і епіфіза.

Хворі на рак мозку перерахували симптоми, які вони не сприймали серйозно на початку хвороби:

• проблеми з пам'яттю,
• схильність до втрати рівноваги,
• незграбність,
• погіршення зору,
• сонливість,
• ускладнена мова ("заплітається язик"),
• підвищена стомлюваність.

Один з симптомів раку мозку – підвищена втома
Один з симптомів раку мозку – підвищена втома

Зазвичай більшість людей пов’язували ці симптоми з природним старінням організму і не поспішали звертатися до медиків.
Попри це, більшість учасників зверталися до лікарів вже після того, як у них виникли підозри на інсульт чи деменцію.

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Теги: Новини Здоров'я Онкозахворювання Здоров'я Лікування
Джерело: 24 Канал
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