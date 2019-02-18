Назвали неймовірну користь жирової маси

Міжнародна група вчених з'ясувала, що жир забезпечує організму стійкість до інфекцій.

Т-клітини пам'яті, виявлені в жировому прошарку мишей і мавп, зберігають інформацію про антигени і формують вторинну імунну відповідь, пише The Independent.

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Якщо одного разу вони зіткнулися з патогеном, то наступного разу будуть активніше з ним боротися. Вчені двічі піддавали піддослідних мишей дії бактерій. Вдруге Т-клітини швидше від інших імунних клітин відповідали на патогени.

"Жирова тканина служить чарівним зіллям, що активує T-клітини", – пояснює співавтор дослідження Ясміна Белкайд.

Експерименти показали, що Т-клітини пам'яті утворюють щільні групи в жирових відкладеннях, які володіють величезним запасом поживних речовин. Жир повинен вважатися імунним органом, стверджує викладач медицини в Колумбійському університеті Ентоні Ферранте. Втім, корисний не весь жир і не в будь-яких кількостях – мова, звичайно, не йде про ожиріння.

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