Назвали нові фактори, які викликають цукровий діабет

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Причини діабету
Причини діабету / pixabay.com

Велика кількість вітаміну В12 в їжі, недостатнє вживання овочів і незбалансоване харчування в цілому – ці 3 фактори можуть спровокувати розвиток діабету другого типу.

Проаналізувавши результати декількох масштабних досліджень, фахівці Американського товариства харчування з'ясували, що саме в раціоні харчування сучасних людей може стати можливою причиною появи діабету про це пише Medicalxpres.

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Передозування вітаміном В12 

Головні джерела вітаміну В12 – це різне м'ясо: яловичина і яловича печінка, баранина, лосось, сардини, тріска. Американські експерти відзначають, що вітамін В12 є важливим для здоров'я: його недолік сприяє нервозності, депресії, оніміння в ногах і руках, прискорене серцебиття, втоми, агресії або апатії, проблем з пам'яттю. Але "врівноважувати" цей вітамін слід вживанням продуктів з вітамінами В2 і В6 – каш, горіхів, гранатів, апельсинів, житнього хліба.

 
Діабет – що це?
Це група ендокринних захворювань, що розвиваються внаслідок абсолютної чи відносної недостатності гормону інсуліну, появи інсулінорезистентності, внаслідок чого виникає гіперглікемія – стійке підвищення рівня глюкози у крові.

Велика кількість м'яса може викликати діабет

Велика кількість м'яса може викликати діабет

Неправильний порядок вживання їжі

За словами дослідників, під час обідів і вечерь слід дотримуватися певного порядку в чергуванні страв – спочатку з'їдати овочі, і лише після цього гарнір з м'ясом. Така послідовність дозволяє організму краще контролювати рівень цукру в крові, а також – швидше насичуватися, захищаючи тим самим від набору ваги. Зростання цукру в крові та жиру в тілі є визначальними величинами в розвитку діабету.

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Незбалансоване харчування 

Якщо людина вживає в їжу виключно рослинні продукти, або їсть занадто багато м'яса, – вона харчується незбалансовано, що збільшує ризики діабету. Для профілактики цієї недуги необхідний різноманітний раціон. Вчені встановили, що харчування, в якому багато овочів, але також присутні м'ясо і молочні продукти, допомагає знизити ризик розвитку діабету на 60%. За їхніми словами, рослинні продукти при кожному прийомі їжі повинні становити половину порції.

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Теги: Здорове життя Здоров'я
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