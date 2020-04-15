До яких наслідків може призвести COVID-19 після одужання: нові дані

Вчені проаналізували вплив минулих пандемій на психічне здоров'я людей і прийшли до висновку, що COVID-19, швидше за все, не стане винятком і буде впливати на психоневрологічний стан пацієнтів.

Американські вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго проаналізували основні наслідки минулих пандемій для психоневрологічного здоров'я людей і зіставили дані з потенційними ускладненнями COVID-19.

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Вплив COVID-19 на психічне здоров'я

Дані минулих пандемій свідчать, що люди, які перехворіли COVID-19, можуть зіткнутися з підвищеним ризиком цілого ряду захворювань і розладів: від депресії та психозу до ускладнень на центральну нервову систему,

Наслідки попередніх пандемій мали різні психоневрологічні симптоми, зокрема енцефалопатію, зміну настрою, психоз, нервово-м'язову дисфункцію, демієлінізацію нервових клітин. Вони виникали на тлі гострої вірусної інфекції або розвивалися згодом.

Під час недавніх вірусних спалахів, таких як SARS-CoV-1 в 2003 році, H1N1 в 2009 році і MERS-CoV в 2012 році, вчені фіксували вищі показники нарколепсії, судом, енцефаліту, синдрому Гієна-Барре і інших нервово-м'язових дисфункцій.

Наслідки COVID-19

Наразі вже відомо про гострі симптоми уражень ЦНС у перехворілих COVID-19 пацієнтів, включаючи часті випадки інсульту, делірію та втрату нюху і смаку,

– заявила старший автор дослідження Сьюзі Хонг, оцінюючи медичні дані важких пацієнтів в Ухані.

Автори підкреслюють, що психоневрологічні наслідки нової пандемії поки невідомі, але, ймовірно, будуть значними і можуть тривати у пацієнтів роками.

Вони вважають, що лікарі повинні почати моніторинг симптомів психоневрологічних розладів у всіх пацієнтів.



Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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