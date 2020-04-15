До яких наслідків може призвести COVID-19 після одужання: нові дані
Вчені проаналізували вплив минулих пандемій на психічне здоров'я людей і прийшли до висновку, що COVID-19, швидше за все, не стане винятком і буде впливати на психоневрологічний стан пацієнтів.
Американські вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго проаналізували основні наслідки минулих пандемій для психоневрологічного здоров'я людей і зіставили дані з потенційними ускладненнями COVID-19.
Читайте також: Виявили, що коронавірус провокує два типи пневмонії, відтак лікування має бути різним
Вплив COVID-19 на психічне здоров'я
Дані минулих пандемій свідчать, що люди, які перехворіли COVID-19, можуть зіткнутися з підвищеним ризиком цілого ряду захворювань і розладів: від депресії та психозу до ускладнень на центральну нервову систему,
Наслідки попередніх пандемій мали різні психоневрологічні симптоми, зокрема енцефалопатію, зміну настрою, психоз, нервово-м'язову дисфункцію, демієлінізацію нервових клітин. Вони виникали на тлі гострої вірусної інфекції або розвивалися згодом.
Під час недавніх вірусних спалахів, таких як SARS-CoV-1 в 2003 році, H1N1 в 2009 році і MERS-CoV в 2012 році, вчені фіксували вищі показники нарколепсії, судом, енцефаліту, синдрому Гієна-Барре і інших нервово-м'язових дисфункцій.
Наслідки COVID-19
Наразі вже відомо про гострі симптоми уражень ЦНС у перехворілих COVID-19 пацієнтів, включаючи часті випадки інсульту, делірію та втрату нюху і смаку,
– заявила старший автор дослідження Сьюзі Хонг, оцінюючи медичні дані важких пацієнтів в Ухані.
Автори підкреслюють, що психоневрологічні наслідки нової пандемії поки невідомі, але, ймовірно, будуть значними і можуть тривати у пацієнтів роками.
Вони вважають, що лікарі повинні почати моніторинг симптомів психоневрологічних розладів у всіх пацієнтів.
Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
Соціальне дистанціювання можуть запровадити до 2022 року, – вченісьогодні , 16:07
-
В Україні від COVID-19 померли 7 лікарівсьогодні , 08:30
-
Хвороба Паркінсона: причини, симптоми та як розпізнати перші ознакисьогодні , 18:11
-
На Волині від коронавірусу помер 19-річний хлопецьсьогодні , 12:11
-
Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопельсьогодні , 16:44
-
10 тисяч хворих на COVID-19 до кінця квітня – це нормально, – Ляшкосьогодні , 11:22