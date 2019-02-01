Назвали одну з основних причин психічних розладів

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Травма голови є однією з основних причин психічних розладів
Травма голови є однією з основних причин психічних розладів / redbubble.com

Американські вчені з Національного інституту неврологічних розладів та інсульту дійшли до висновку, що однією з причин виникнення психічних розладів є травми голови.

У дослідженні взяли участь 1155 людей, які перенесли легку черепно-мозкову травму, факт якої був зафіксований лікарями, пише EurekAlert!.

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Для підтвердження результатів вчених була контрольна група людей, у яких не було травм голови, проте були переломи рук і ніг.

Результати дослідження показують, що через три і шість місяців люди, у яких був струс мозку, набагато частіше повідомляли про симптоми посттравматичного стресового розладу і депресії.

Депресія може виникати через травму голови
Депресія може виникати через травму голови

 
Депресія – симптоми
• пригнічення;
• втрата інтересу;
• неможливість відчувати радість;
• зменшення життєвої енергії, пасивність;
• тривога;
• сонливість або безсоння;
• низька концентрація;
• втрата апетиту;
• низька самооцінка;
• відчуття провини чи відчаю;
• думки про самогубство.

Через шість місяців 21,2% людей, які отримали травму голови, повідомили про проблеми з психікою. Серед контрольної групи цей показник не перевищував 8,7%.

Дослідники переконані, що отримані результати допоможуть лікарям зрозуміти, що потрібно приділяти особливу увагу психічному стану пацієнтів через кілька місяців після травм голови.

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Теги: Здоров'я дослідження Психологія Депресія
Джерело: 24 Канал
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