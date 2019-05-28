Назвали основний симптом дефіциту вітаміну C

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Назвали основний симптом дефіциту вітаміну C
Назвали основний симптом дефіциту вітаміну C / edge3technologies.com

Вітамін С відіграє важливу роль у синтезі колагену, забезпечуючи тим самим стабільність сполучної, кісткової тканин, дентину зубів.

Аскорбінова кислота бере участь в імунних реакціях, сприяє збереженню вітаміну Е. Цей вітамін бере активну участь у синтезі гормонів наднирників та щитоподібної залози.

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Але коли вітаміну недостатньо, то організм сигналізує про це,  – зазначив провідний дієтолог, доктор Мерилін Гленвілл, пише Daily Express.

Основним симптомом дефіциту є те, що рани погано загоюються подряпини та рани

При його дефіциті навіть найлегші травми можуть залишатися у людини протягом довгого часу.

Недолік аскорбінової кислоти, крім іншого, пов'язаний з ризиком збільшення ваги, постійною втомою і поганим настроєм, зниженням імунітету.

Найчастіше нестача вітаміну С викликана неправильним харчуванням, палінням і зловживанням алкоголю, анорексією або психічними захворюваннями.

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Основними джерелами вітаміну С є різні овочі, плоди і ягоди (шипшина, смородина, лимони та ін.), в невеликих кількостях вітамін C міститься в печінці, м'ясі, мозку.

Денна доза вітаміну C для чоловіків становить 60-90 мг, для жінок 60-80 мг.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Профілактика захворювань
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