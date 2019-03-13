Назвали основну причину смертельних хвороб серця та судин

Вчені з Німеччини виявили, що основна причина смертей від забрудненого повітря пов’язана з серцево-судинними хворобами.

Дослідники з’ясували, що забруднення повітря викликає 8,8 мільйона смертей, пише MedicalXpress.

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Раніше вважалося, що цей показник сягає 4,5 мільйноів, тобто, майже вдвічі менше.

У 2015 році шкідливі речовини в повітрі спричинили 790 тисяч додаткових смертей у всій Європі і 659 тисяч випадків смерті у 28 країнах Європейського союзу. З цих смертей від 40 до 80% були пов'язані з серцево-судинними захворюваннями, такими як серцеві напади та інсульт.

Співавтор дослідження професор Томас Мюнцель зазначає, що у перспективі забруднення повітря призводить до більшої кількості смертей, ніж куріння. За оцінками ВООЗ тютюнопаління у 2015 році спровокувало 7,2 мільйона смертей. За словами дослідника, різниця у тому, що куріння можна уникнути, а забруднення повітря – ні.



Забруднення повітря спричиняє 8,8 мільйона смертей

Головним фактором шкідливого впливу на організм, є наявність в повітрі твердих частинок діаметром близько 2,5 мікрона – PM2.5 або аерозолів. Вони є основною причиною розвитку серцево-судинних і респіраторних захворювань.

Чим ще небезпечні частинки PM2.5?Вони здатні проходити біологічні рубежі, тобто легко проникати в організм людини. Частинки скорочують очікувану тривалість життя в середньому на 8,6 місяця. З 1990 по 2010 рік 3,1 мільйона людей померли від причин, які пов'язані з частинками РМ 2.5.

Допустима річна концентрація в Європі становить 25 мікрограмів на кубічний метр. А це більш ніж у два раз перевищує допустимий рівень ВООЗ – 10 мікрограмів на кубічний метр.

Нагадаємо, що вчені з Азії заявили, що за рівнем впливу шкідливих частинок аерозолі не поступаються бетелю або тютюну, споживання яких призводить до розвитку онкології.

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