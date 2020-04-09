Назвали основну відмінність COVID-19 від грипу: відео
Науковці створили відеоролик, в якому нагадали, чим відрізняється коронавірус від грипу. Та пояснили, чому варто залишатися вдома.
Про це повідомляє VOX.
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COVID-19 – захворювання, спричинене коронавірусом, може виглядати дуже схоже на грип. Вони мають подібні симптоми – лихоманку, кашель та можливість призвести до пневмонії і навіть поширюються однаково. Тож порівнювати їх цілком природно.
Але COVID-19 дуже відрізняється від грипу, він небезпечніший майже у всьому.
Заразність
Якщо від одного хворого на грип за 10 циклів інфікується 56 осіб, то людина з COVID-19 може заразити понад 2 тисячі за ті ж 10 циклів.
Інкубаційний період
Більшість людей не знають, що вони хворі на COVID-19 і, можливо, заразні, бо симптоми з'являються від 5 до 14 днів.
А грип проявляється набагато швидше – через 1-2 дні.
Різниця між коронавірусом і грипом: дивитися відео
Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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