Назвали овоч, який може вберегти від раку

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Назвали овоч, який може вберегти від раку
Назвали овоч, який може вберегти від раку / unsplash.com

Ізраїльські вчені довели, що речовини в броколі впливають на активність специфічного гена, який пов'язаний з раком.

Експерти з Медичного центру Бет-Ізрайел провели дослідження над мишами, пише MedicalXpress.

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Під час експерименту вони з’ясували, що у мишей, які схильні до розвитку пухлин, виявили позитивний вплив молекули індол-3-карбінол (Indole-3-Carbinol, I3C).

Вона здатна зупиняти утворення злоякісних пухлин.

Дослідники вводили I3C, що міститься в броколі і інших капустяних, в організм гризунів. Речовина придушувала роботу гену WWP1.

 
Ген WWP1 – що це?
Ця ділянка ДНК кодує ген, що знижує активність іншого гену PTEN, який відповідає за чутливість до розвитку раку. Низький рівень PTEN зазвичай спостерігається в пухлинних клітинах.

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З'єднання, що міститься в броколі, допомагає відновити нормальну роботу гена PTEN.

Щоб броколі справді дало позитивний ефект, людині необхідно з’їсти 2,5 кілограм броколі у сирому вигляді.

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Теги: Здоров'я Здорове харчування Онкозахворювання Новини Здоров'я
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