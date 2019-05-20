Назвали овоч, який може вберегти від раку
Ізраїльські вчені довели, що речовини в броколі впливають на активність специфічного гена, який пов'язаний з раком.
Експерти з Медичного центру Бет-Ізрайел провели дослідження над мишами, пише MedicalXpress.
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Під час експерименту вони з’ясували, що у мишей, які схильні до розвитку пухлин, виявили позитивний вплив молекули індол-3-карбінол (Indole-3-Carbinol, I3C).
Вона здатна зупиняти утворення злоякісних пухлин.
Дослідники вводили I3C, що міститься в броколі і інших капустяних, в організм гризунів. Речовина придушувала роботу гену WWP1.
З'єднання, що міститься в броколі, допомагає відновити нормальну роботу гена PTEN.
Щоб броколі справді дало позитивний ефект, людині необхідно з’їсти 2,5 кілограм броколі у сирому вигляді.
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