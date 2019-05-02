Назвали ознаку, яка вказує на вищий ризик смерті у наступні 10 років

Американські експерти виявили, що у людей похилого віку з поганим нюхом ризик смерті в наступні 10 років після тестування вищий, ніж в інших людей.

У дослідженні вчених з Університету штату Мічиган взяли участь 2,3 тисячі осіб у віці від 70 до 79 років, пише Annals of Internal Medicine.

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В ході тесту їм запропонували ідентифікувати 12 поширених ароматів. Протягом тринадцяти років, до 2014 року, померли 1,2 тисячі добровольців.

Виявилося, що у тих, у кого результати тесту були поганими, ризик смерті протягом 10 років був на 46% вище.

Протягом 13 років цей показник був менший, оскільки життєвий цикл учасників добігав кінця, і багато хто вмирав незалежно від рівня нюху або стану здоров'я на початку дослідження.

Результати також продемонстрували, що у людей з хорошим здоров'ям втрата нюху була основною ознакою швидкого відходу з життя.

У них ймовірність смерті до десятого року дослідження була на 62% вище в порівнянні з людьми, які мають гарну здатність відчувати запах. А до 13 року дослідження цей показник сягав 40%.

Вчені пояснюють результати дослідження тим, що нейродегенеративні захворювання, наприклад, хвороба Паркінсона або деменція, що зменшують тривалість життя людини, також позначаються на здатність відчувати запахи.

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