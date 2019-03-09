Назвали період, коли пари найчастіше зраджують

Ізраїльські психологи назвали "вік" подружньої невірності: період у відносинах, коли люди найчастіше зраджують один одному.

Виявилося, криза семи років стосунків характерна скоріше для жінок – в період семи-десяти років спільного життя вони найчастіше крутили романи на стороні. У чоловіків цей період настає пізніше – після 11 років стосунків, пише The Journal of Sex Research.

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У дослідженні брали участь 423 людини. У респондентів запитали, як вони розуміють вірність і скільки разів були близькі до зради або перейшли межу.



Чоловіки найчастіше зраджують після 11 років відносин

Серед причин, що стримують від невірності, опитані назвали страх залишитися на самоті, якщо партнер дізнається про зраду, моральні та релігійні норми, думки про почуття коханої людини або про дітей.

Раніше науковці з'ясували, що трудоголіки зраджуть частіше, ніж ледацюги.

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