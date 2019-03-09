Назвали період, коли пари найчастіше зраджують

205 Читать новость на русском
Коли найчастіше зраджують
Коли найчастіше зраджують / life.hu

Ізраїльські психологи назвали "вік" подружньої невірності: період у відносинах, коли люди найчастіше зраджують один одному.

Виявилося, криза семи років стосунків характерна скоріше для жінок – в період семи-десяти років спільного життя вони найчастіше крутили романи на стороні. У чоловіків цей період настає пізніше – після 11 років стосунків, пише The Journal of Sex Research.

Читайте також: Чому люди зраджують та як цього уникнути

У дослідженні брали участь 423 людини. У респондентів запитали, як вони розуміють вірність і скільки разів були близькі до зради або перейшли межу.

Чоловіки найчастіше зраджують після 11 років відносин
Чоловіки найчастіше зраджують після 11 років відносин

Серед причин, що стримують від невірності, опитані назвали страх залишитися на самоті, якщо партнер дізнається про зраду, моральні та релігійні норми, думки про почуття коханої людини або про дітей.

Раніше науковці з'ясували, що трудоголіки зраджуть частіше, ніж ледацюги

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Як майже 200-літній будинок перетворити на особняк мрії: історія у фото
сьогодні
4368
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ-7 фактів про групи крові, про які ви могли не знати
сьогодні 19:41 Топ-7 фактів про групи крові, про які ви могли не знати
Юліана Вінтюк 18630
Нові доступні ліки: які зміни чекають на пацієнтів з 1 квітня
8 березня 11:01 Нові доступні ліки: які зміни чекають на пацієнтів з 1 квітня
Яніна Ткачук 691
Чи потрібно вам робити щеплення від кору: як визначити
7 березня 19:41 Чи потрібно вам робити щеплення від кору: як визначити
815
Як вилікувати захворювання спини без ліків
5 березня 21:00 Як вилікувати захворювання спини без ліків
Олександр Бевза 2270
Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
4 березня 19:00 Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
Олександр Бевза 1957
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук