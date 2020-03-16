Назвали популярні ліки, які можуть підвищувати ризик смерті при коронавірусі

Мільйони людей щодня приймають таблетки від підвищеного артеріального тиску і діабету. Дослідження показало, що вони можуть збільшувати важкість симптомів коронавірусу. Але для підтвердження цих тверджень потрібно більше досліджень

Люди з гіпертонією і діабетом мають підвищений ризик зіткнутися з важкими, а часом і фатальними симптомами коронавірусу не так через їхні хвороби, а через ліки, які змушені приймати, про це пише авторитетний медичний журнал Lancet.

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Йдеться про препарати з класу інгібіторів ACЕ і блокаторів рецепторів ангіотензину.

Чому ліки від тиску і діабету погіршують перебіг коронавірусу?

Вони змінюють форму клітин людини таким чином, що коронавірусу легше їх інфікувати. В результаті, хвороба протікає важче.

Тільки в Англії минулого року було видано 65 мільйонів рецептів на ці препарати. Вони призначені для лікування діабету або підвищеного артеріального тиску, а від цих порушень страждають сотні мільйонів людей у всьому світі.

Результати дослідження

Нове дослідження показало, як коронавірус приєднується до клітин людини й інфікує їх. Воно було спостережливим та є підґрунтям для майбутніх досліджень. Науковці повідомили про існування зв'язку і висунули можливі пояснення.

Але це не привід відмовлятися від ліків, якщо їх не приймати, то ризик померти від високого тиску або діабету в рази вищі, ніж коронавірусу.



Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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