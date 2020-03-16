24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Назвали популярні ліки, які можуть підвищувати ризик смерті при коронавірусі

- Читать новость на русском
Шкідливі ліки при коронавірусі / Unsplash

Мільйони людей щодня приймають таблетки від підвищеного артеріального тиску і діабету. Дослідження показало, що вони можуть збільшувати важкість симптомів коронавірусу. Але для підтвердження цих тверджень потрібно більше досліджень

Люди з гіпертонією і діабетом мають підвищений ризик зіткнутися з важкими, а часом і фатальними симптомами коронавірусу не так через їхні хвороби, а через ліки, які змушені приймати, про це пише авторитетний медичний журнал Lancet

Також на тему: Підвищену температуру при коронавірусі можна збивати лише одним препаратом

Йдеться про препарати з класу інгібіторів ACЕ і блокаторів рецепторів ангіотензину.

Чому ліки від тиску і діабету погіршують перебіг коронавірусу?

Вони змінюють форму клітин людини таким чином, що коронавірусу легше їх інфікувати. В результаті, хвороба протікає важче.

Тільки в Англії минулого року було видано 65 мільйонів рецептів на ці препарати. Вони призначені для лікування діабету або підвищеного артеріального тиску, а від цих порушень страждають сотні мільйонів людей у всьому світі.

Результати дослідження

Нове дослідження показало, як коронавірус приєднується до клітин людини й інфікує їх. Воно було спостережливим та є підґрунтям для майбутніх досліджень. Науковці повідомили про існування зв'язку і висунули можливі пояснення. 

Але це не привід відмовлятися від ліків, якщо їх не приймати, то ризик померти від високого тиску або діабету в рази вищі, ніж коронавірусу. 

Прості правила гігієни про коронавірусі
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
сьогодні
Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 12:01 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
14 березня 17:17 Пандемія коронавірусу: поради для тих, хто повернуся з-за кордону
Анастасія Кушпіт
14 березня 06:25 Як правильно йти на самоізоляцію: інструкція
Анастасія Лукашевська
13 березня 17:10 Як зберігати здоровий сон: поради спеціаліста
Юлія Девда
13 березня 12:15 Як читати новини про коронавірус і не втратити здоровий глузд: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
Новини
Більше новин
Залиште відгук