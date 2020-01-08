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Назвали претендентів на нового очільника НСЗУ

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Нове керівництво НСЗУ / 24 Канал

9 січня відбудеться конкурс на нового голову Національної служби здоров'я України. На посаду претендують 8 осіб.

Список оприлюднили на сайті Національного агентства з питань державної служби, повідомляє Інтерфакс-Україна. 

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Хто може стати новим очільником НСЗУ

  • Директор Центрального міжрегіонального департаменту НСЗУ Андрій Віленський; 
  • Тимчасова виконувачка обов'язки голови НСЗУ Оксана Мовчан; 
  • Заступник голови НСЗУ Наталія Рябцева;
  • Ексглава підкомітету з питань законодавчого забезпечення розвитку фармації та фармацевтичної діяльності комітету Верховної Ради VIII скликання з охорони здоров'я Андрій Шипко,
  • Ексзаступник директора державного підприємства "Комітет з гігієнічного регламентування Державної санітарно-епідеміологічної служби України" Юлій Хомутовський;
  • Керівник громадської організації Revival Institute for Future Вадим Арістов; 
  • Заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації Василь Гостюк;
  • Підприємиця Марина Алтухова.

Чим займається НСЗУ?

Це орган, який керує майже всіма фінансами у сфері охорони здоров'я.

  • Підписує та розриває договори з медичними закладами;
  • Сплачує за медичне обслуговування українців і контролюватиме якість цього обслуговування;
  • Відшкодовує вартість ліків; 
  • Отримує та обробляє персональні дані та іншу інформацію про пацієнтів;
  • Аналітична робота про потреби українців в охорони здоров'я на майбутнє. 

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Національна служба здоров'я України Лікування Міністерство охорони здоров’я Гроші
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