Назвали претендентів на нового очільника НСЗУ

9 січня відбудеться конкурс на нового голову Національної служби здоров'я України. На посаду претендують 8 осіб.

Список оприлюднили на сайті Національного агентства з питань державної служби, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Також на тему: Скільки держава заплатить медзакладам за лікування пацієнтів: прайс-лист

Хто може стати новим очільником НСЗУ

Директор Центрального міжрегіонального департаменту НСЗУ Андрій Віленський;

Тимчасова виконувачка обов'язки голови НСЗУ Оксана Мовчан;

Заступник голови НСЗУ Наталія Рябцева;

Ексглава підкомітету з питань законодавчого забезпечення розвитку фармації та фармацевтичної діяльності комітету Верховної Ради VIII скликання з охорони здоров'я Андрій Шипко,

Ексзаступник директора державного підприємства "Комітет з гігієнічного регламентування Державної санітарно-епідеміологічної служби України" Юлій Хомутовський;

Керівник громадської організації Revival Institute for Future Вадим Арістов;

Заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації Василь Гостюк;

Підприємиця Марина Алтухова.

Чим займається НСЗУ?

Це орган, який керує майже всіма фінансами у сфері охорони здоров'я.

Підписує та розриває договори з медичними закладами;

Сплачує за медичне обслуговування українців і контролюватиме якість цього обслуговування;

Відшкодовує вартість ліків;

Отримує та обробляє персональні дані та іншу інформацію про пацієнтів;

Аналітична робота про потреби українців в охорони здоров'я на майбутнє.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.