Назвали претендентів на нового очільника НСЗУ
9 січня відбудеться конкурс на нового голову Національної служби здоров'я України. На посаду претендують 8 осіб.
Список оприлюднили на сайті Національного агентства з питань державної служби, повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Хто може стати новим очільником НСЗУ
- Директор Центрального міжрегіонального департаменту НСЗУ Андрій Віленський;
- Тимчасова виконувачка обов'язки голови НСЗУ Оксана Мовчан;
- Заступник голови НСЗУ Наталія Рябцева;
- Ексглава підкомітету з питань законодавчого забезпечення розвитку фармації та фармацевтичної діяльності комітету Верховної Ради VIII скликання з охорони здоров'я Андрій Шипко,
- Ексзаступник директора державного підприємства "Комітет з гігієнічного регламентування Державної санітарно-епідеміологічної служби України" Юлій Хомутовський;
- Керівник громадської організації Revival Institute for Future Вадим Арістов;
- Заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації Василь Гостюк;
- Підприємиця Марина Алтухова.
Чим займається НСЗУ?
Це орган, який керує майже всіма фінансами у сфері охорони здоров'я.
- Підписує та розриває договори з медичними закладами;
- Сплачує за медичне обслуговування українців і контролюватиме якість цього обслуговування;
- Відшкодовує вартість ліків;
- Отримує та обробляє персональні дані та іншу інформацію про пацієнтів;
- Аналітична робота про потреби українців в охорони здоров'я на майбутнє.
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