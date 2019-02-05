Назвали причину епідемії раку серед молодих людей

2749 Читать новость на русском
Рак виникає через поширення ожиріння
Рак виникає через поширення ожиріння / unsplash.com

Вчені з Америки виявили різкий ріст онкологічних захворювань у молодих людей. Основною причиною раку є поширення ожиріння.

Дослідники виявили, що з 1995 по 2015 рік злоякісні пухлини, для яких зайва вага є чинником розвитку, стали виникати частіше серед людей молодше 50 років, пише MedicalXpress.

Читайте також: Світові загрожує епідемія невиліковної хвороби

Експерти зазначають, що менший вік пов'язаний з більш високим рівнем захворюваності на рак. При цьому більша частина жителів США 20-49-річного віку вживає мало фруктів, овочів і цільного зерна і зловживає фастфудом, солодкими напоями та сіллю.

 
Ожиріння – причини виникнення
• пасивний спосіб життя з малою фізичною активністю;
• генетичні порушення ферментативної активності;
• надмірне споживання жирів, вуглеводів, солі, алкогольних і солодких напоїв, прийом їжі в нічний час тощо;
• переїдання психогенного характеру;
• стани фізіологічні (вагітність, клімакс);
• недосипання, стреси, прийом гормональних та психотропних лікарських засобів.

У людей віком від 45 до 49 років показник захворюваності на рак печінки підвищувався на один відсоток за кожен рік періоду, який досліджували вчені. Тобто, показник хвороби зріс на 20%. У людей 30-34 років цей показник зріс вдвічі, а серед людей 25-29 років – вчетверо.

У наймолодших мілленіалів захворюваність іншими видами раку, які пов'язані з ожирінням, була також найвищою серед всіх вікових груп. Зокрема, кількість людей, які страждають на:

– рак нирок зросла на 6,23%;
– рак жовчного міхура зросла на 3,71%;
– рак сечового міхура зросла на 3,35%;
– рак кишечника зросла на 2,41%.

Зайва вага є чинником розвитку раку серед людей молодше 50 років
Зайва вага є чинником розвитку раку серед людей молодше 50 років

Вчені зазначають, що ожиріння є тою причиною появи злоякісних пухлин, яку легко попередити.

Попри те, що ці результати стосуються лише США, ожиріння є актуальною проблемою і в Україні. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на це захворювання страждає кожний четвертий українець.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
сьогодні
9967
Теги: Здоров'я Лікування Ожиріння дослідження Онкозахворювання
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому чоловікам не подобаються презервативи: відповідь науковців
17 січня 23:37 Чому чоловікам не подобаються презервативи: відповідь науковців
3657
Що таке булінг, його види і як з ним боротись в школах України
17 січня 20:01 Що таке булінг, його види і як з ним боротись в школах України
3650
Що буде, якщо всі люди стануть вегетаріанцями
17 січня 21:42 Що буде, якщо всі люди стануть вегетаріанцями
1233
Яка користь молочних продуктів і чи потрібно дорослим пити молоко
17 січня 19:42 Яка користь молочних продуктів і чи потрібно дорослим пити молоко
850
Чи справді смартфони небезпечні для здоров'я: дослідження вчених
17 січня 22:41 Чи справді смартфони небезпечні для здоров'я: дослідження вчених
1202
Все про непереносимість лактози: кому загрожує, причини виникнення, симптоми та лікування
17 січня 13:10 Все про непереносимість лактози: кому загрожує, причини виникнення, симптоми та лікування
1509
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук