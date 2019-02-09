Назвали приховані симптоми інсульту

Вчені вважають, що прихованим ознакою інсульту може бути неуважність і втрата ходу думок.

Хвороба судин головного мозку є одним з найбільш поширених неврологічних розладів в літньому віці. Інсульт виникає через зміни кровотоку мозку, що почався через розвиток судинної слабкості. Захворювання складно діагностувати без апарату МРТ, пише Neurobiology of Aging.

"Наша робота показує, що часто людей з вищим ризиком інсульту не могли зосередитися на конкретному завданні, поставленої ним в рамках нейропсихологического тесту. Якщо людина помічає розсіяний стан – це привід для термінового звернення до лікаря", – розповів автор дослідження Аян Дей.



Людям, які відчувають розсіяність терміново потрібно до лікаря//pixabay.com

Вчені довели свою теорію, провівши дослідження за участы 54 добровольців від 55 до 80 років з одним із чинників, який збільшував вірогідність розвитку інсульту: апное, куріння, високий рівень холестерину і тиск. Захворювання судин діагностувалося за допомогою сканування судин мозку і білої речовини на апараті МРТ.

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