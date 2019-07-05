Назвали проблеми, які виникають у здорової на вигляд людини після 40 років

Навіть якщо людина не має зовнішніх ознак захворювань та скарг на здоров'я, то після 40 років у неї з'являються раніше не діагностовані проблеми.

Австралійські вчені з Університету Фліндерса провели дослідження, у якому взяли участь 561 людина віком від 40 до 75 років, пише BMC Geriatrics.

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Усі вони пройшли медичне обстеження, при цьому не мали скарг на самопочуття, виглядали здоровими та були активними.

Дослідників цікавило якість слуху і пам'яті учасників, а також стан їх нервової, дихальної та серцево-судинної систем.

В результаті проведених обстежень вчені зробили висновок про те, що кожен учасник мав в середньому п'ять проблем зі здоров'ям, але вони ще не до кінця розвинулися.

П'ять проблем зі здоров'ям після 40 років

підвищений артеріальний тиск,

проблеми з пам'яттю,

когнітивні порушення,

погіршення слуху,

погана фізична підготовка (нездатність виконати ряд базових вправ).

За словами дослідників, невеликі порушення здоров'я накопичуються абсолютно непомітно для людей, а в віці після 40 років у них занадто мало часу на себе, оскільки його забирають робота і виховання дітей.

Вчені радять регулярно проходити профілактичні огляди, щоб виявити проблему на ранніх етапах.

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