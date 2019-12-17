Назвали продукт, який може знизити тиск в гіпертоніків

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Фрукти можуть знижувати тиск / unsplash.com

Вчені з США рекомендують замінити солодкі вироби з доданим цукром на фрукти, такий спосіб може сприяти зниженню кров'яного тиску.

Дослідники з Університету Делавера (University of Delaware) на чолі з автором дослідження Шо Чінг Чаєм (Sheau Ching Chai) продемонстрували тісний зв'язок між додаванням цукру і гіпертонією – високим артеріальним тиском. А також було виявлено, що вживання в їжу фруктів пов'язано зі зниженням артеріального тиску. Результати дослідження опубліковані в журналі Nutrients.

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Як проходило дослідження?

Дослідження проводилося в період з 2015 по 2017 рік, вчені спостерігали за станом здоров'я 128 осіб (57 чоловіків і 71 жінка) у віці від 65 до 80 років. Особливо уважно вони вивчали вплив цукру і цукровмісних продуктів на рівень артеріального тиску.

Основними видами цукру, який споживала контрольна група була сахароза (столовий цукор), глюкоза (міститься в цукерках, спортивних напоях і десертах) і фруктоза (фруктовий цукор і основне джерело доданого цукру в формі кукурудзяного сиропу з високим вмістом фруктози). 

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Результати дослідження

Фахівці з'ясували, що існує велика різниця в тому, як організм засвоює різні види цукру. Вчені констатували, що найбільшою мірою підвищенню кров'яного тиску сприяють продукти з доданим цукром у вигляді фруктози, яка додається в них як фруктовий цукор або кукурудзяний сироп. Особливо істотно продукти з таким типом цукру впливають на рівень артеріального тиску у жінок в постменопаузі.

Автори рекомендують замінити цукор фруктами, оскільки в них міститься багато цінних елементів, в тому числі клітковина, антиоксиданти, вітаміни, мінерали та інші біологічно активні речовини. Попередні клінічні випробування показали, що виноград, терпка вишня і чорниця теж можуть знизити кров'яний тиск.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Профілактика захворювань Серцево-судинні захворювання Здорове харчування Медицина Лікування Дієти
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