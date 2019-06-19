Назвали продукт, який зменшує ризик появи раку у чоловіків
Американські дослідники виявили, що вживання в їжу двох і більше порцій йогурту протягом тижня знижує ризик появи у чоловіків доброякісних пухлин кишечника.
Вчені з Вашингтонського університету проаналізували дані про розвиток різних типів аденом і раціонах харчування у 32,6 тисячі чоловіків і 55, 7 тисяч жінок, пише EurekAlert!.
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Всім учасникам була проведена ендоскопія нижнього відділу кишечника в період з 1986 по 2012 рік. Кожні чотири роки добровольці надавали детальну інформацію про свій спосіб життя і дієті, включаючи рівень споживання йогурту.
Це спосіб огляду деяких внутрішніх органів за допомогою ендоскопа без порушення цілісності шкірних покривів та слизових оболонок.
Протягом дослідження зафіксували 5811 випадків розвитку доброякісних пухлин аденом у чоловіків, а у жінок – 8116.
У тих чоловіків, хто часто їв йогурт, ризик розвитку доброякісних пухлин знизився на 19%. Крім того, поява аденом в товстому кишечнику, які можуть переродитися в рак, зменшилася на 26%.
У жінок такого зв'язку не було виявлено.
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