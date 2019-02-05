Дефіцит яких продуктів може призвести до старіння шкіри

До ранніх зморшків може привести не лише відповідальна робота, а й дефіцит у раціоні тих продуктів, які підтримують здоров’я шкіри.

Медики зазначають, що раціон жінки обов’язково повинні містити достатню кількість овочів, зелені, фруктів і кисломолочних продуктів, пише 24apteka. В іншому випадку дефіцит цих продуктів призводить до втрати пружності шкіри і появи ранніх зморшків, що значно погіршує зовнішній вигляд людини.

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Добова норма – 500 грамів свіжих овочів, зелені, ягід, фруктів.

Особливо корисними для шкіри є томати, апельсини, грейпфрут, ківі, болгарський перець, вишня, чорниця, гранат, морква, абрикоси, яблука, броколі, гарбуз, чорна смородина. Ці фрукти містять вітаміни, які допомагають шкірі зберігати молодий і свіжий вигляд максимально тривалий період – вітаміни А, С і Е.

У кисломолочних продуктах є пробіотики, які очистять організм від токсинів, нормалізують роботу кишечника, покращать метаболізм. Після того, як ви позбудетеся проблем з травленням, покращитися і стан шкіри: зникнуть висипання, вугри, почервоніння, подразнення шкіри. Якщо немає протипоказань, то лікарі радять вживати склянку кефіру або йогурту без цукру і додатків щодня.

Горіхи теж мають корисні властивості – вони містять вітамін Е і поліненасичені жирні кислоти, які живлять і зволожують нашу шкіру, підтримують її тонус і позбавляють від запалень. Найкориснішими вважаються мигдаль, фундук, кеш'ю, волоський горіх.



Найкориснішими горіхами вважають мигдаль, фундук, кеш'ю, волоський горіх

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