Назвали продукти, які містять канцерогенні речовини

584 Читать новость на русском
Назвали продукти, які містять канцерогенні речовини
Назвали продукти, які містять канцерогенні речовини / unsplash.com

Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) провели аналіз низки продуктів та виявили, які з них містять канцерогенні речовини.

Дослідники знайшли пер- і поліфторалкільні речовини (PFAS) в ананасі та бататі, пише Science Alert.

Читайте також: Чи справді шкідлива їжа настільки небезпечна

 
PFAS – що це?

Це речовини, які використовуються в багатьох побутових товарах завдяки їхній стійкості до води і жиру. Попри це, вони є потенційно небезпечними для здоров'я людини через свої токсичні властивості. Вони можуть накопичуватися в біологічних тканинах як тварин, так і людини. PFAS можуть пригнічувати імунну систему, викликаючи рак нирок і яєчок, збільшуючи ризик безпліддя і багатьох інших захворювань у дітей і дорослих

Вищу концентрацію з'єднань виявили в м'ясі, молочних продуктах, шоколадних тортах і шоколадному молоці.

Рівні PFAS, що перевищують встановлені Агентством з охорони навколишнього середовища (EPA) норми, знайшли у фарші з індички, стейках, хот-догах, баранячих відбивних, курячих стегнах, трісці, осетрах, лососях, креветках і сомах.

via GIPHY

Небезпечні рівні речовин також виявили в питних і ґрунтових водах.

В коров'ячому молоці, зміст пер- і поліфторалкільних речовин в кілька десятків разів перевищував рівень, безпечний для здоров'я людей. Крім того, існує близько п'яти тисяч різновидів PFAS.

Дослідники припустили, що джерелом PFAS в продуктах є харчові упаковки. Ще одне можливе джерело — забруднена вода.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
У психіатричній лікарні Одеси сталася пожежа, багато загиблих: фото, відео
сьогодні
2726
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Такий необхідний білок: які продукти підвищують гемоглобін
10 червня 15:30 Такий необхідний білок: які продукти підвищують гемоглобін
Юлія Девда 953
Тест: чи схильні ви до підвищення тиску?
7 червня 15:30 Тест: чи схильні ви до підвищення тиску?
1486
Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
6 червня 12:00 Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
Олена Булан 5278
Вогнепальне поранення: що варто знати і як діяти
5 червня 18:01 Вогнепальне поранення: що варто знати і як діяти
Яніна Ткачук 1641
Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
4 червня 19:45 Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
Юлія Девда 1851
Новини
Більше новин
Залиште відгук