Назвали продукти, які містять канцерогенні речовини

Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) провели аналіз низки продуктів та виявили, які з них містять канцерогенні речовини.

Дослідники знайшли пер- і поліфторалкільні речовини (PFAS) в ананасі та бататі, пише Science Alert.

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PFAS – що це? Це речовини, які використовуються в багатьох побутових товарах завдяки їхній стійкості до води і жиру. Попри це, вони є потенційно небезпечними для здоров'я людини через свої токсичні властивості. Вони можуть накопичуватися в біологічних тканинах як тварин, так і людини. PFAS можуть пригнічувати імунну систему, викликаючи рак нирок і яєчок, збільшуючи ризик безпліддя і багатьох інших захворювань у дітей і дорослих

Вищу концентрацію з'єднань виявили в м'ясі, молочних продуктах, шоколадних тортах і шоколадному молоці.

Рівні PFAS, що перевищують встановлені Агентством з охорони навколишнього середовища (EPA) норми, знайшли у фарші з індички, стейках, хот-догах, баранячих відбивних, курячих стегнах, трісці, осетрах, лососях, креветках і сомах.

Небезпечні рівні речовин також виявили в питних і ґрунтових водах.

В коров'ячому молоці, зміст пер- і поліфторалкільних речовин в кілька десятків разів перевищував рівень, безпечний для здоров'я людей. Крім того, існує близько п'яти тисяч різновидів PFAS.

Дослідники припустили, що джерелом PFAS в продуктах є харчові упаковки. Ще одне можливе джерело — забруднена вода.

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