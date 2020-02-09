Назвали продукти, які знижують фактор ризику хвороби Альцгеймера

Дослідники стверджують, що флавоноїди, які містяться у фруктах, овочах, шоколаді, чаї та вині, можуть допомогти зменшити ризик хвороби Альцгеймера.

Дослідники стверджують, що споживання флавоноїдів може допомогти у боротьбі з прогресуванням хвороби Альцгеймера, повідомляє Neurology.

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Флавоноїди – що це? Це поліфенольні сполуки, які містяться у таких фруктах, як яблука і груші та в овочах, таких як шпинат і капуста, а також у шоколаді, чаї та вині.

Під час дослідження фахівці дійшли висновку, що часте споживання флавоноїдів та їх підкласу – флавонолів, може бути пов'язане зі зниженим ризиком розвитку хвороби Альцгеймера.

У дослідженні взяла участь 921 особа. Ті люди, що вживали найбільше флавоноїдів, мали шанси розвитку хвороби Альцгеймера на 48% нижчі.

У дослідженні, опублікованому минулого року, повідомлялося, що споживання флавоноїдів може покращити здоров'я серця та зменшити ризик раку. Втім це перше дослідження, яке демонструє позитивний вплив цих сполук на мозок людини.

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