Назвали продукти, які знижують працездатність

Існує думка, що для того, щоб підвищити працездатність, необхідно з’їсти щось солодке. Але натомість німецькі та британські дослідники доводять інше: після вживання цукру люди відчувають ще більшу втому та є більш неуважними.

Вчені вивчили 31 дослідження про зв'язок між вуглеводами та фізіологічними реакціями, пише журнал Neuroscience & Biobehavioral Reviews.

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Загалом у дослідженні взяли участь 1260 дорослих. Після проведеного аналізу фахівці прийшли до того, що заяви про користь цукру та підвищення продуктивності необ’єктивні.

За словами вчених, цукор, швидше за все, змусить відчувати себе тільки гірше.

Після вживання продуктів, які містять цукор, людина не лише не відчує радості і припливу сил, але стане навіть більш млявою і менш бадьорою. Тобто, ніякі тригери задоволення не переводять організм у більш щасливий стан.

У дослідженнях брали участь здорові люди, тому існує ймовірність, що люди зі значним розладом психологічного стану можуть відчувати себе по-різному.

Висновок вчених: вживання продуктів, які містять цукор, знижують працездатність.

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