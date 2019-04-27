Назвали простий спосіб, як покращити сексуальне життя

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Сон в різних ліжках може покращити секс
Сон в різних ліжках може покращити секс / pixabay.com

Сон на різних ліжках може значно покращити сексуальному житті партнерів.

Експерти з компанії Bensons For Beds Sleep проаналізували досвід 2000 пар.

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34% опитаних стверджують, що роздільний сон поліпшив їхній секс, а ще 38% розповіли, що їх відносини в цілому стали міцнішими. Причини, чому вони вирішили спати на різних ліжках: розбіжність циклів сну, бурчання одного з партнерів і гучне хропіння.

Сон на різних ліжках
Для хорошого сексу важливий сон 

Якісний сон дуже важливий для психологічного і фізичного здоров'я, без якого неможливий хороший секс. Якщо ви не можете виспатися разом, то найкраще, що можна зробити для відносин – спати окремо, розповіли автори дослідження. 

Але експерти зазначають, що такий метод підходить не всім. 24% опитаних заявили, що після того, як вони розійшлися по різних ліжках, інтимна близькість погіршилася. Рішення для таких пар – збільшити кількість тілесного контакту в години неспання.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Секс Сон
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