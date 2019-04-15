Назвали ранні симптоми, які свідчать про онкозахворювання

При наявності раку на початкових стадіях немає яскраво виражених симптомів. Проте медики склали список найпоширеніших ознак, які вказують на онкологію.

До цих симптомів лікарі віднесли різку, незрозумілу втрату ваги або постійне відчуття втоми, пише ActiveFeel.

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Ці симптоми можуть вказувати на ймовірний рак товстої кишки або ж лейкемію.

Симптомом пухлини головного мозку, яєчника, прямої або ж товстої кишки може бути постійний біль, який не проходить навіть після вживання знеболювальних.

Ущільнення на тілі та постійно підвищена температура також мають стривожити людину. Хвороба здатна впливати на імунну систему. Це може бути ранніми ознаками раку крові.

Якщо ж у вас з’являються нові родимки, бородавки або ж змінюються старі, кровоточать, то це може передувати раку шкіри.



Якщо ж у вас з’являються нові родимки, бородавки, тоді зверніться до онколога

Про інші види онкології свідчать постійний кашель – хворобливий або з кров'ю, часті походи в туалет, діарея, закрепи, біль і кров при сечовипусканні, а також набряк ніг.

Симптомом раку шлунку, горла або стравоходу можуть бути труднощі при прийомі їжі.

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