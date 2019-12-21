Назвали ще один спосіб профілактики раку грудей

Фахівці Американського онкологічного товариства назвали спосіб уникнути раку молочної залози. Виявилося, що ризик захворювання знижується при втраті зайвої ваги.

Про це повідомляється в прес-релізі на EurekAlert.

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Як проходило дослідження?

Вчені проаналізували дані про 180 тисячах жінок у віці 50 років і старше, які взяли участь в десяти різних дослідженнях. Їхня вага оцінювалася тричі протягом десяти років: на початку дослідження, через чотири роки та через п'ять.

Результати дослідження

Результати показали, що у жінок, які втратили вагу і не набрали, ризик розвитку раку молочної залози був нижче, ніж у тих, у кого вага не змінювався.



Втрата ваги зменшую ризик раку грудей \ teleradiologia.ru

Жінки, які втратили 2-4,5 кілограма, на 13% рідше хворіли на рак. Зниження ваги на 4,5-9 кілограм сприяло зменшенню ризику на 16%, а втрата понад дев'яти кілограмів – на 26%. У тих, хто схуд на дев'ять кілограмів і набрав втрачену вагу, ризик розвитку пухлин також трохи знижувався.

Чому це важливо?

Рак молочної залози є одним з найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок. Найчастіше він розвиває стійкість до терапії й переходить у важковиліковні форми.

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